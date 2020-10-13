ФОТО. Сколько футболистов мог заразить Роналду?

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусом. За несколько часов до объявления результата теста, 35-летний футболист выложил в Instagram фото с общекомандного обеда.

Пока не сообщалось, что кто-то из партнеров заразился, но завтра, 14 октября, команде предстоит матч со Швецией.