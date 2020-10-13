ФОТО. Сколько футболистов мог заразить Роналду?

Португальцы ели в одной столовой

  • 13.10.2020 21:30
  • 2753 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Сколько футболистов мог заразить Роналду?
© Instagram

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусом. За несколько часов до объявления результата теста, 35-летний футболист выложил в Instagram фото с общекомандного обеда.

Пока не сообщалось, что кто-то из партнеров заразился, но завтра, 14 октября, команде предстоит матч со Швецией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidos dentro e fora do campo! 🇵🇹👏🏽👊🏽 #todosportugal

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 13.10.2020 21:37
    -1
    А как же 1.5 метра социальной дистанции? О_о
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    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 13.10.2020 21:33
    -3
    Делает себе рекламу
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