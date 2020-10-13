Латвия – Мальта – 0:1. Гол в концовке. Видео гола и обзор матча

В матче 4-го тура Лиги наций D Латвия дома проиграла Мальте, пропустив на 90+6 минуте.
Смотрите видео голов и обзор матча Латвия – Мальта – 0:1 (Стив Борг, 90+6).
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:1. Стив Борг, 90+7 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Стив Борг (Мальта).
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Источник — Футбол 1/2/3
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