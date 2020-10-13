Шок в Риге. Латвия проиграла Мальте в конце, Азербайджан и Кипр – на равных

Начался 4-й тур в Лиге наций. 13 октября уже состоялись два матча.
Азербайджан с Кипром сыграли вничью (0:0), а Латвия проиграла Мальте в концовке (0:1).
Решающий гол для Мальты в Риге забил Стив Борг на 90+7 минуте матча.
Лига наций. 4-й тур
Лига C. Группа 1. Азербайджан – Кипр – 0:0
Лига D. Группа 1. Латвия – Мальта – 0:1
Гол: Стив Борг, 90+7 мин.
Турнирная таблица Лиги наций
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Источник — Sport.ua
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