Остап МАРКЕВИЧ: Убежден, Шевченко сделал выводы после поражения от Испании

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился своим мнением по поводу подготовки сборной Украины к домашнему матчу Лиги наций против Испании (13 октября):

«Убежден, что Андрей Шевченко со своими опытными ассистентами сделали правильные выводы после крупного поражения от испанцев в первом круге Лиги наций. И мне – молодому специалисту, некорректно советовать Андрею Николаевичу, уже добившегося признания на тренерском поприще, как дать бой испанцам. Думаю, Шевченко отлично осознает, что шансы достичь положительного результата появятся, если ограничить испанцев в пространстве, играя с ними предельно организованно, не оставляя свободных зон.

Конечно, досадно, что во вторник сборной Украины не сможет помочь из-за дисквалификации Руслан Малиновский , который несколько дней назад отлично проявил себя в поединке с Германией. Все же, надеюсь, что ему найдут равноценную замену, что наши ребята восстановятся после непростого матча с немцами и выйдут завтра на поле с одной целью: взять реванш за крупное поражение в Мадриде».