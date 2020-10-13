Остап МАРКЕВИЧ: Убежден, Шевченко сделал выводы после поражения от Испании

Наставник «Мариуполя» - о матче Украина – Испания

  • 13.10.2020 20:30
  • 683 просмотра
  • 2 комментария
Остап МАРКЕВИЧ: Убежден, Шевченко сделал выводы после поражения от Испании
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился своим мнением по поводу подготовки сборной Украины к домашнему матчу Лиги наций против Испании (13 октября):

«Убежден, что Андрей Шевченко со своими опытными ассистентами сделали правильные выводы после крупного поражения от испанцев в первом круге Лиги наций. И мне – молодому специалисту, некорректно советовать Андрею Николаевичу, уже добившегося признания на тренерском поприще, как дать бой испанцам. Думаю, Шевченко отлично осознает, что шансы достичь положительного результата появятся, если ограничить испанцев в пространстве, играя с ними предельно организованно, не оставляя свободных зон.

Конечно, досадно, что во вторник сборной Украины не сможет помочь из-за дисквалификации Руслан Малиновский , который несколько дней назад отлично проявил себя в поединке с Германией. Все же, надеюсь, что ему найдут равноценную замену, что наши ребята восстановятся после непростого матча с немцами и выйдут завтра на поле с одной целью: взять реванш за крупное поражение в Мадриде».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Володимир Петрик
    online
      Володимир Петрик, 13.10.2020 21:01
    0
    "Убежден, Шевченко сделал выводы после поражения от Испании" - что за заглавие, матч не начинался, а уже сделал выводы.
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    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 20:39
    -1
    мне кажется там нечем делать выводы
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    Володимир Петрик
    online
      Володимир Петрик, 13.10.2020 21:01
    0
    "Убежден, Шевченко сделал выводы после поражения от Испании" - что за заглавие, матч не начинался, а уже сделал выводы.
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