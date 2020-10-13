Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «Наполи проявлял интерес к Малиновскому»

Агент украинца рассказал об интересе со стороны другого итальянского топ-клуба

  • 13.10.2020 19:43
  • 647 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «Наполи проявлял интерес к Малиновскому»
© twitter.com/Atalanta_BC

Агент хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского Сергей Серебренников заявил, что к его подопечному проявлял интерес «Наполи»:

«Со стороны «Наполи» был интерес к Малиновскому, но переговоры не начинались. Я уже говорил об этом ранее, никаких соглашений мы не достигали, не было реальных переговоров. Было проявление интереса, не более того. 

Сейчас не время думать об уходе. «Аталанта» успешно выступила, это нормально, что другие клубы проявляют интерес к моему клиенту и другим игрокам команды. Малиновскому хорошо в Бергамо, мы не думаем о переходе, учитывая, как Гасперини ценит игрока».

Ранее Малиновский досрочно вернулся из сборной Украины в расположение «Аталанты».

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Источник — Calcio Atalanta

(5 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 19:55
    +1
    Маліновському треба Реал, Баварія, Арсенал
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 19:55
    +1
    Маліновському треба Реал, Баварія, Арсенал
    Ссылка
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