Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «Наполи проявлял интерес к Малиновскому»

Агент хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского Сергей Серебренников заявил, что к его подопечному проявлял интерес «Наполи»:

«Со стороны «Наполи» был интерес к Малиновскому, но переговоры не начинались. Я уже говорил об этом ранее, никаких соглашений мы не достигали, не было реальных переговоров. Было проявление интереса, не более того.

Сейчас не время думать об уходе. «Аталанта» успешно выступила, это нормально, что другие клубы проявляют интерес к моему клиенту и другим игрокам команды. Малиновскому хорошо в Бергамо, мы не думаем о переходе, учитывая, как Гасперини ценит игрока».

Ранее Малиновский досрочно вернулся из сборной Украины в расположение «Аталанты».