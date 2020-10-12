Малиновский вернулся в Италию

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который пропускает предстоящий матч Лиги наций с Испанией из-за дисквалификации, вернулся в расположение «Аталанты».



«В клубе сказали: «Если не играешь – нужно возвращаться, готовиться к матчам чемпионата и ЛЧ». На завтра рейсов не было, потому решил вылететь сегодня.



Пожелал удачи команде, надеюсь, ребята покажут содержательную игру и добудут очки в матче с Испанией. Будет хорошая поддержка в Киеве», – сказал Малиновский.



Украина встретится с Испанией во вторник, начало – в 21.45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.