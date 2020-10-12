Малиновский вернулся в Италию

Полузащитник сборной Украины будет готовиться к матчам Серии А и ЛЧ

  • 12.10.2020 16:32
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Малиновский вернулся в Италию
© УАФ. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который пропускает предстоящий матч Лиги наций с Испанией из-за дисквалификации, вернулся в расположение «Аталанты».
 
«В клубе сказали: «Если не играешь – нужно возвращаться, готовиться к матчам чемпионата и ЛЧ». На завтра рейсов не было, потому решил вылететь сегодня.
 
Пожелал удачи команде, надеюсь, ребята покажут содержательную игру и добудут очки в матче с Испанией. Будет хорошая поддержка в Киеве», – сказал Малиновский.
 
Украина встретится с Испанией во вторник, начало – в 21.45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.

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Источник — Футбол 1/2/3

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