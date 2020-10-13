Леонид БУРЯК: «Я и не припомню вот таких разгромов у Динамо или сборной»

Эксперт рассказал, что при Лобановском таких поражений не помнит

  • 13.10.2020 17:44
  • 818 просмотров
  • 0 комментариев
Леонид БУРЯК: «Я и не припомню вот таких разгромов у Динамо или сборной»
© ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Экс-наставник сборной Украины Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua дал прогноз на матч Лиги наций Украина-Испания и ответил на другие вопросы.

— Как Лобановский настраивал на такие матчи против соперников, которым крупно проигрывали?
— Я и не припомню вот таких разгромов, и кому киевское «Динамо» или сборная проигрывала, пропуская по пять-семь мячей. Я согласен, что Украина не совсем хорошо играла с Францией. Я дал на это объективную оценку: политическая ситуация, пандемия, многие футболисты не приехали. Но все равно это очень много для тех футболистов, которые играли в составе, семь пропущенных мячей – это очень много. Они не имеют права столько пропускать.

Поединок Украина – Испания состоится 13 октября в Киеве. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Испания.

Полностью интервью Леонида Буряка

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности