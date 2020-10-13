Леонид БУРЯК: «Я и не припомню вот таких разгромов у Динамо или сборной»

Экс-наставник сборной Украины Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua дал прогноз на матч Лиги наций Украина-Испания и ответил на другие вопросы.

— Как Лобановский настраивал на такие матчи против соперников, которым крупно проигрывали?

— Я и не припомню вот таких разгромов, и кому киевское «Динамо» или сборная проигрывала, пропуская по пять-семь мячей. Я согласен, что Украина не совсем хорошо играла с Францией. Я дал на это объективную оценку: политическая ситуация, пандемия, многие футболисты не приехали. Но все равно это очень много для тех футболистов, которые играли в составе, семь пропущенных мячей – это очень много. Они не имеют права столько пропускать.

Поединок Украина – Испания состоится 13 октября в Киеве. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Испания.

Полностью интервью Леонида Буряка