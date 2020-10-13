Леонид БУРЯК: «Со всеми можно контролировать мяч, но не с Испанией»

Известный специалист считает, что команде Андрея Шевченко будет тяжело противостоять «Фурии Рохе»

  • 13.10.2020 15:13
  • 1193 просмотра
  • 2 комментария
Леонид БУРЯК: «Со всеми можно контролировать мяч, но не с Испанией»
© ФК Динамо. Леонид Бурякк

Экс-наставник сборной Украины Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua дал прогноз на матч Лиги наций Украина-Испания и ответил на другие вопросы.

— Леонид Иосифович, какой ваш прогноз на матч Украина-Испания? Можем надеяться хотя бы на ничью?
— В отборе на Евро-2004 сборная Украины в Киеве играла с Испанией вничью. И на выезде с испанцами тоже прекрасная игра получилась. Такая игра – это хороший шанс посмотреть, что мы в данный момент имеем. Определить это в матчах, допустим, с Молдовой и Грузией, очень сложно. Также сейчас объективно дать оценку игре нашей команды непросто, так как есть много различных факторов. Это и политическая ситуация в Украине, пандемия, многие футболисты не могут сыграть, некоторые футболисты только начали тренироваться. Но этот поединок с Испанией будет очень сложный еще по одной причине: когда цикл в три игровых дня, первый матч еще более-менее проходит, а затем играть очень сложно. Думаю, для Украины будет очень непростая игра. И зацепиться за ничью будет очень трудно. Хотя это футбол, надо настраиваться на матч. Шевченко надо настраивать команду и определиться с теми футболистами, которые могут играть за сборную. Могут! Еще раз повторю. Потому что это игры сродни Лиги чемпионов. Это уже другой футбол, не украинский футбол.

— Есть надежда для болельщиков, что и Украина будет контролировать мяч в поединке с испанцами?
— Я не думаю. С кем угодно можно это сделать, только не с Испанией. Испания – одна из ведущих стран в мире в плане владения мячом. Сборная Испании, «Барселона», «Реал» Мадрид, испанские клубы – это все очень достаточно серьезно. У них очень большой запас мастерства. Они могут и стоя играть. В играх с этими соперниками, когда не хватает кондиций, контроль мяча соперника отнимает очень много сил.

— Вы сказали, что Украина играла вничью и чуть не обыграла «Фурию Роху» на ее поле. Тогда вы были главным тренером сборной. Вспомните те матчи.
— Естественно, я настраивал команду на те матчи. После поражения в Испании (2:1), когда мы зашли на пресс-конференцию, нам журналисты хлопали. В первом тайме до 20-й минуты Шевченко два раза убегал один на один, было много других моментов. Я не хочу никому давать какие-то советы, как играть. Но, естественно, нужно играть, сближаться, мячи отбирать, нельзя пласироваться с испанцами.  Потому что, если ты пласируешься, они пасом все решают. У Шевченко есть ассистенты, он сам опытный футболист и тренер, который может дать советы своим футболистам. Но определиться, кто будет играть в составе – это уже прерогатива тренера.

— А что вы имели ввиду, говоря о политической ситуации в Украине?
— Я имею ввиду, что в стране война идет. «Шахтер», «Заря» находятся не у себя дома. Это небольшая составляющая, но в этом есть что-то.

— Учитывая, что 14-го октября День защитника Украины и День украинского казачества, а также годовщина победы над сборной Португалии (2:1), могут украинские футболисты сделать подарок?
— Победа над Португалией? Ну, это уже забыть надо. Нужно перевернуть лист и начинать все сначала. Но, конечно, страну нужно поздравить. Наши военные делают очень большое дело. Они герои! Нет вопросов. Поздравления всей Украине и тем защитникам, которые все это делают.

— Без Малиновского будет сложнее играть?
— Я не думаю. Сейчас нет такого футболиста, который, если не играет, Украина остановится. Да, Малиновский – это очень хороший знаковый футболист для Украины. Конечно, будет сложно. Но найти того человека, который сейчас определяет лицо сборной, сейчас нет. Хотя Малиновский – один из тех футболистов, которые более успешно играют. 

— Как вам в матче с Германией игра динамовцев Бущана, Забарного, а также Сидорчука, который до этого практически не попадал в основу?
— Они все выглядели достаточно хорошо, но результата нет. И Бущан одним из лучших был на поле, и Забарный достаточно солидно выглядел, Сидорчук, как всегда. Опять же, пускай они  делают выводы, легко или нелегко им играть с Германией. Определить свой уровень в матче, например, с Молдовой или с другой такой же командой, сложно. Вот матчи с такими командами, как Аргентина, Испания, Франция, Германия, могут показать уровень. В играх с такими топовыми командами ты можешь дать оценку себе и команде. 

— На вопрос украинского журналиста, что Испания - это Ferrari, Луис Энрике также сравнил Украину с Ferrari.
— Я что буду это опровергать? Это надо у Луиса Энрике спросить, почему он так сказал. Но хорошо, что есть оценка таких специалистов и хорошо, что испанцы считаются с украинской командой.

— Мы видим, что у Шевченко хорошие отношения с топовыми тренерами. Это влияет на команду?
— Я не думаю. Внутри команды Шевченко влияет на команду. А как это может влиять? Все друг друга приветствуют. И с нами все здороваются. Это большая европейская семья. Это все нормальные вещи.

— Как Лобановский настраивал на такие матчи против соперников, которым крупно проигрывали?
— Я и не припомню вот таких разгромов, и кому киевское «Динамо» или сборная проигрывала, пропуская по пять-семь мячей. Я согласен, что Украина не совсем хорошо играла с Францией. Я дал на это объективную оценку: политическая ситуация, пандемия, многие футболисты не приехали. Но все равно это очень много для тех футболистов, которые играли в составе, семь пропущенных мячей – это очень много. Они не имеют права столько пропускать.

Поединок Украина – Испания состоится 13 октября в Киеве. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Испания.

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Дмитрий Котков, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    u6464u
      u6464u, 13.10.2020 15:40
    +1
    Лёня, философ, болеем за родную сборную но понимаем что шансов мало, вот такие расклады.
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    Maks7777
      Maks7777, 13.10.2020 15:21
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Зачем у Ющенко свитер украл Лёня?
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    u6464u
      u6464u, 13.10.2020 15:40
    +1
    Лёня, философ, болеем за родную сборную но понимаем что шансов мало, вот такие расклады.
    Ссылка
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