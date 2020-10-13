Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Испания приедет в Украину на спущенных колесах»

Эксперт ожидает равный матч

  • 13.10.2020 03:39
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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Испания приедет в Украину на спущенных колесах»
© ФК Динамо Киев. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Украина – Испанния.  Начало матча – в 21:45. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Украина».

«Я надеюсь, что Шевченко сделал выводы из первой игры и достучится к своим подопечным. Думаю, что Испания приедет с недооценкой на «спущенных колесах» после последних результатов Украине.

Оптимистично сделаю ставку на ничью. Возможно, наконец выстрелит палка. Имею предположение, что у футболистов появится самолюбие и они сыграют организованнее.

Не будет Малиновского и Зинченко - это большая потеря в центре поля. Поэтому думаю, что Украина будет играть «от печки», 10 игроков будет по линии мяча и все будут отбиваться. Возможно, удастся отбиться. Пожалуй, сыграет Шепелев и Шапаренко.

Единственное, что не хватает нашей команде, - креатива в действиях. Связать три-четыре паса уже проблематично. Гранды играют активно в прессинге, поэтому необходимо быстро играть с мячом. К сожалению, наши игроки к этому еще не привыкли.

Относительно Яремчука сейчас больше разговоров, чем игры, а о ветеранах даже говорить ничего не буду, они сами могут дать оценку своей игре.

Пока игра сборной имеет несбалансированный вид. Игроки психологически оказались не готовы, а тренеры не достучались до них. Впрочем, в футболе все меняется быстро. Надеюсь, что на этот раз украинцы будут оказывать достойное сопротивление. Думал, что так будет и против Германии, однако футболисты об этом поняли лишь в последние 15 минут.

Бояться грандов не надо. Достаточно играть в сбалансированный и продуманный футбол. Нельзя сказать, что у нас нет исполнителей, которые обладают скоростными качествами и умеют быстро перестраиваться в атаку. Нужно больше верить в себя.

Поэтому прогнозирую ничью. Пусть все надо мной посмеются и покрутят пальцем у виска», - сказал Заховайло.

Напомним, матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 13-го октября, начало – в 21:45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.

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Источник — Рейтинг букмекеров

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