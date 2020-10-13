ЦЫГАНЫК: «Никакого трансфера Коноплянки из Шахтера сейчас не будет»

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе Цыганик LIVE рассказал о возможном трансфере Евгения Коноплянки из «Шахтера»:

«Никакого трансфера не будет. Коноплянка будет восстанавливаться где-то в течение двух месяцев. И, возможно, он еще успеет сыграть последние туры Лиги чемпионов и чемпионата Украины в этом году. Но я не уверен, что он захочет рисковать.

У него надрыв передней поверхности бедра. Это именно надрыв, а не растяжение, поэтому это очень неприятная травма. Надрыв – это два месяца лечения, поэтому никакого трансфера не будет. Ни с кем он ни о чем не говорил.

Сейчас Коноплянка восстанавливается и готовится сыграть в составе сборной Украины чемпионат Европы 2021 года. Думаю, что он нам там очень и очень поможет.

У него есть мотивация попасть на чемпионат Европы, и как раз весеннюю часть он играет очень неплохо. А на сегодняшний момент – никакого трансфера не будет».