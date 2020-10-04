Выбыл на 2 месяца. Коноплянка не сыграет за сборную в матчах Лиги наций

Полузащитник «Шахтера» выбыл из строя из-за травмы бедра

  • 04.10.2020 21:06
  • 2020 просмотров
  • 7 комментариев
Выбыл на 2 месяца. Коноплянка не сыграет за сборную в матчах Лиги наций
© УАФ. Евгений Коноплянка

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка выбыл из-за травмы бедра на два месяца, получив повреждение в матче УПЛ против «Руха».

Травма 31-летнего полузащитника исключает его участие в ближайших поединках сборной Украины.

Команде Андрея Шевченко предстоит товарищеская игра против сборной Франции 7 октября. А 10 и 13 октября команду ждут игры против Германии и Испании в рамках Лиги наций.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    Дима Сергеев
      Дима Сергеев, 04.10.2020 22:19
    0
    Ну и ладушки - Женя, кури в сторонке... Ты еще как Селезень расскажи, что "семью" кормить нужно))
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 04.10.2020 21:40
    -1
    Женя, выздоравливай!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.10.2020 21:36
    -2
    Ну хоть одна приятная новость из штаба СБу
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 04.10.2020 21:31
    +4
    Уже будет Украине легче
    Ссылка
    moris24
      moris24, 04.10.2020 21:23
    -1
    umnuy2, 04.10.2020 21:18
    Конопа,Зина,буй и супряга уже(((
    Супруга, и буй под вопросом пока...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 04.10.2020 21:18
    +1
    Конопа,Зина,буй и супряга уже(((
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.10.2020 21:11
    +2
    Это к лучшему
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 04.10.2020 21:31
    +4
    Уже будет Украине легче
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.10.2020 21:11
    +2
    Это к лучшему
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 04.10.2020 21:18
    +1
    Конопа,Зина,буй и супряга уже(((
    Ссылка
    Дима Сергеев
      Дима Сергеев, 04.10.2020 22:19
    0
    Ну и ладушки - Женя, кури в сторонке... Ты еще как Селезень расскажи, что "семью" кормить нужно))
    Ссылка
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