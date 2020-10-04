Выбыл на 2 месяца. Коноплянка не сыграет за сборную в матчах Лиги наций

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка выбыл из-за травмы бедра на два месяца, получив повреждение в матче УПЛ против «Руха».
Травма 31-летнего полузащитника исключает его участие в ближайших поединках сборной Украины.
Команде Андрея Шевченко предстоит товарищеская игра против сборной Франции 7 октября. А 10 и 13 октября команду ждут игры против Германии и Испании в рамках Лиги наций.
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Источник — Футбол 1/2/3
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