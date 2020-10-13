Евгений МАКАРЕНКО: «С Испанией нам нужно взять небольшой реванш»

Защитник сборной Украины Евгений Макаренко поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Испании, который состоится во вторник, 13 октября:

«Единственное, что неприятно - результаты. Все мы, наша страна и болельщики, все расстраиваются после таких больших поражений.

С Испанией нам нужно взять небольшой реванш. В первую очередь, нужно сыграть организованно и добыть положительный результат», - сказал Макаренко.

Напомним, матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 13-го октября, начало – в 21:45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.