Евгений МАКАРЕНКО: «С Испанией нам нужно взять небольшой реванш»

Футболист сборной Украины – о матче против Испании

  • 13.10.2020 03:18
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Евгений МАКАРЕНКО: «С Испанией нам нужно взять небольшой реванш»
© Instagram. Евгений Макаренко

Защитник сборной Украины Евгений Макаренко поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Испании, который состоится во вторник, 13 октября:

«Единственное, что неприятно - результаты. Все мы, наша страна и болельщики, все расстраиваются после таких больших поражений.
С Испанией нам нужно взять небольшой реванш. В первую очередь, нужно сыграть организованно и добыть  положительный результат», - сказал Макаренко.

Напомним, матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 13-го октября, начало – в 21:45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.

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Источник — Футбол 1/2/3

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