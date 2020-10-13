Украина - Испания: прогноз на матч Максима Калиниченко

Игра состоится 13 октября

  • 13.10.2020 02:53
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Украина - Испания: прогноз на матч Максима Калиниченко
© Twitter. Максим Калиниченко

Экс-полузащитник «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Украина – Испанния.  Начало матча – в 21:45. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Украина».

«Заканчиваются мучения украинцев. У них есть большие проблемы с составом из-за заражения коронавирусом. После двух тяжелых матчей им предстоит сыграть третий, не менее сложный. В группе Украина идет на третьей строчке с тремя очками. От Германии она отстает на два балла, а от Испании – на четыре.

В двух предыдущих встречах команда Андрея Шевченко потерпела поражения. Однако это были два совсем разных матча, по крайне мере, по счету. После разгромного проигрыша от Франции со счетом 1:7, была игра с Германией – 1:2.

Стоит отметить, что с немцами Украина действовала уже более уверенно. По сути, счет мог бы быть и ничейным. Второй гол привез в свои ворота голкипер Бущан. Но он же и не дал Германии забить минимум пять мячей. Так что у Испании могут быть проблемы с реализацией. Устоять перед нынешней сборной Германии сможет не любая сборная.

Похожая в своей неочевидности ситуация и у Испании. Вроде бы команда не проигрывает уже очень давно, также является одной из сильнейших в Европе, лидирует в группе. Однако с уверенностью сказать, что испанцы могут обыграть любого соперника, не получается.

В последних матчах «красная фурия»  не выглядела столь уверенно. Блеклая ничья с Португалией, затем скромная победа над Швейцарией. Нынешний состав испанцев играет прагматично, не бежит, сломя голову, вперед. Но таких же отработанных схем, как у Германии, или задора в нападении, как у Франции, у нее нет.

Таким образом, я считаю, что у Украины есть шанс в этой игре. Испанцы сейчас также сильно устали. Игроки из топ-чемпионатов и так играют без передышки, а тут еще третий за неделю матч в сборной.

Украинцы же в игре с Германией доказали, что могут противостоять даже такой отточенной атаке. Матч с испанцами они, скорее всего, проведут также, но уже с упором на контратаки и владение мячом. Разгрома, как от Франции, ждать точно не стоит.

Но точный результат я тут прогнозировать не стану. Конечно, в душе надеюсь на успех Украины. Но поставить предлагаю на голы. А именно – обе команды забьют в этом матче. Количество мячей тоже сложно предполагать. Может быть, соперники устроят перестрелку, а может - обойдутся парой голов», - сказал Калиниченко.

Напомним, матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 13-го октября, начало – в 21:45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.

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Источник — vseprosport.ru

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