Сергей КРАВЧЕНКО - сборной Украине: «Вы там держитесь»

Полузащитник «Днепра-1» Сергей Кравченко поделился ожиданиями от матча сборной Украины Лиги наций против Испании, который состоится во вторник, 13 октября:

«Думаю, сборная Украины проиграет со счетом 0:2. Возможно, будет и больше голов в матче, но этот вариант мне видится более реальным. Ожидаю, что Испанию будет доминировать и прессинговать в игре. Нашим ребятам будет очень тяжело против испанцев. Думаю, Шевченко и тренерский штаб сделали выводы после первого матча с этим соперником, поэтому стоит ожидать изменений в игре. Что-то упростят, что-то изменят.

Испания по коллективному и индивидуальному прессингу - одна из лучших команд в мире сейчас. На мой взгляд, по уровню футбола испанцы лучшие. Мне всегда импонировал чемпионат Испании и их сборная. Считаю, их эталоном футбола.

Что посоветовать ребятам? (Смеется) Вы там держитесь! А если серьезно, посоветовал бы им получать от игры максимальное удовольствие. Играть с лучшими сборными мира, это то, ради чего мы все в детстве идем на футбол и становимся профессиональными футболистами. Считаю, эти матчи - это вершина футбола. Играть за свою страну против лучших мировых сборных.

Уверен, что у каждого из парней будет максимальная самоотдача. В таких играх иначе быть и не может. Верю в то, что они достойно сыграют с этим соперником. Хотелось бы, чтобы они максимально выполнили тренерскую установку и при этом получили максимальное удовольствие от самой игры. Та часть болельщиков, которой повезет оказаться на игре, поможет нашей сборной», - сказал Кравченко.

Напомним, матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 13-го октября, начало – в 21:45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.