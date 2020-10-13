ВИДЕО. Куда убежал вратарь? Как эстонцы забили сами себе гол в Лиге наций

Курьезный момент произошел на старте матча Эстонии против Северной Македонии (3:3) в Лиге наций.
Голкипер хозяев поля Карл Хейн, игрок молодежки лондонского «Арсенала», сместился из ворот, а защитник Мяртен Кууск этого не увидел и отправил мяч назад прямо в сетку.
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ВИДЕО. Курьезный автогол Эстонии в матче против Северной Македонии.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Джоко Зайков (Северная Македония).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Горан Пандев (Северная Македония).
|76'
|ГОЛ ! С пенальти забил Франк Лиивак (Эстония).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауно Саппинен (Эстония).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауно Саппинен (Эстония).
|3'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мяртен Кууск (Эстония).
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Источник — Sport.ua
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