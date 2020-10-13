Эстония
3:3
Северная Македония
11.10.2020, FT

ВИДЕО. Куда убежал вратарь? Как эстонцы забили сами себе гол в Лиге наций

Курьезный момент произошел на старте матча Эстонии с Северной Македонией

  • 13.10.2020 00:23
  • 782 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Куда убежал вратарь? Как эстонцы забили сами себе гол в Лиге наций
© Twitter

Курьезный момент произошел на старте матча Эстонии против Северной Македонии (3:3) в Лиге наций.

Голкипер хозяев поля Карл Хейн, игрок молодежки лондонского «Арсенала», сместился из ворот, а защитник Мяртен Кууск этого не увидел и отправил мяч назад прямо в сетку.

См. также: Эстония – Северная Македония – 3:3. Видео голов и обзор матча

ВИДЕО. Курьезный автогол Эстонии в матче против Северной Македонии.

 

 

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Джоко Зайков (Северная Македония).
80' ГОЛ ! Мяч забил Горан Пандев (Северная Македония).
76' ГОЛ ! С пенальти забил Франк Лиивак (Эстония).
61' ГОЛ ! Мяч забил Рауно Саппинен (Эстония).
33' ГОЛ ! Мяч забил Рауно Саппинен (Эстония).
3' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мяртен Кууск (Эстония).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 13.10.2020 00:56
    0
    Та тут якраз кіпер менше всього винуватий, на відмінну від матчу Ізраїль-Чехія. Він стояв на ближній штанзі, куди і повинен був пасувати бек. А той вдарив по центру воріт. Кіпер хіба що винуватий в тому, що відмовився падати-стрибати і брати м'яч руками. Жовта і вільний удар з лінії воротарського - це ще не гол.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.10.2020 00:47
    +2
    Побіг за пивом, походу матч був нудний
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    dd dent
    online
      dd dent, 13.10.2020 00:39
    +3
    и смех и грех
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.10.2020 00:39
    +3
    и смех и грех
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.10.2020 00:47
    +2
    Побіг за пивом, походу матч був нудний
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 13.10.2020 00:56
    0
    Та тут якраз кіпер менше всього винуватий, на відмінну від матчу Ізраїль-Чехія. Він стояв на ближній штанзі, куди і повинен був пасувати бек. А той вдарив по центру воріт. Кіпер хіба що винуватий в тому, що відмовився падати-стрибати і брати м'яч руками. Жовта і вільний удар з лінії воротарського - це ще не гол.
    Ссылка
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