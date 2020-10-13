ВИДЕО. Куда убежал вратарь? Как эстонцы забили сами себе гол в Лиге наций

Курьезный момент произошел на старте матча Эстонии против Северной Македонии (3:3) в Лиге наций.

Голкипер хозяев поля Карл Хейн, игрок молодежки лондонского «Арсенала», сместился из ворот, а защитник Мяртен Кууск этого не увидел и отправил мяч назад прямо в сетку.

См. также: Эстония – Северная Македония – 3:3. Видео голов и обзор матча

ВИДЕО. Курьезный автогол Эстонии в матче против Северной Македонии.