Эстония – Северная Македония – 3:3. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура Лиги наций C Эстония сыграла вничью с Северной Македонией.
Смотрите видео голов и обзор матча Эстония – Северная Македония – 3:3.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Джоко Зайков (Северная Македония).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Горан Пандев (Северная Македония).
|76'
|ГОЛ ! С пенальти забил Франк Лиивак (Эстония).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауно Саппинен (Эстония).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауно Саппинен (Эстония).
|3'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мяртен Кууск (Эстония).
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Источник — Футбол 1/2/3
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