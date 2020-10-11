Лига наций C. Сразу три результативные ничьи

Завершились три матча третьего тура Лиги наций в третьем по силе дивизионе. В группе C2 Армения и Грузия забили по два мяча, а Эстония и Северная Македония – по три. Еще одна результативная ничья была зафиксирована в матче квартета C4 между сборными Литвы и Беларуси.

Лига наций, 3 тур

Армения – Грузия – 2:2

Голы: 1:0 – 6 Байрамян, 1:1 – 46 Качарава, 1:2 – 74 Окриашвили, 2:2 – 89, пенальти Мхитарян.

Эстония – Северная Македония – 3:3

Голы: 0:1 – 3, автогол Кууск, 1:1 – 33 Саппинен, 2:1 – 61 Саппинен, 3:1 – 76, пенальти Лийвак, 3:2 – 80 Пандев, 3:3 – 87 Зайков.

Литва – Беларусь – 2:2

Голы: 1:0 – 7 Новиковас, 1:1 – 59, пенальти Лисакович, 1:2 – 66 Сачивко, 2:2 – 75 Лаукжямис.

Турнирная таблица