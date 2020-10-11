Лига наций C. Сразу три результативные ничьи

Армения, Грузия, Литва и Беларусь забили по два мяча, а Эстония и Северная Македония – по три

  • 11.10.2020 21:19
  • 409 просмотров
  • 1 комментарий
Лига наций C. Сразу три результативные ничьи
© team.abff.by

Завершились три матча третьего тура Лиги наций в третьем по силе дивизионе. В группе C2 Армения и Грузия забили по два мяча, а Эстония и Северная Македония – по три. Еще одна результативная ничья была зафиксирована в матче квартета C4 между сборными Литвы и Беларуси.

Лига наций, 3 тур

Армения – Грузия – 2:2
Голы: 1:0 – 6 Байрамян, 1:1 – 46 Качарава, 1:2 – 74 Окриашвили, 2:2 – 89, пенальти Мхитарян.

Эстония – Северная Македония – 3:3
Голы: 0:1 – 3, автогол Кууск, 1:1 – 33 Саппинен, 2:1 – 61 Саппинен, 3:1 – 76, пенальти Лийвак, 3:2 – 80 Пандев, 3:3 – 87 Зайков.

Литва – Беларусь – 2:2
Голы: 1:0 – 7 Новиковас, 1:1 – 59, пенальти Лисакович, 1:2 – 66 Сачивко, 2:2 – 75 Лаукжямис.

Турнирная таблица

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ternow
    online
      ternow, 11.10.2020 21:38
    0
    Победила дружба!)))
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 11.10.2020 21:38
    0
    Победила дружба!)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности