Литва – Беларусь – 2:2. Видео голов и обзор матча

В матче третьего тура Лиги наций УЕФА сборная Литвы на своем поле сыграла вничью с национальной командой Беларуси со счетом 2:2.
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Каролис Лаукжемис (Литва).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Сачивко (Беларусь).
|59'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Лисакович (Беларусь).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Арвидас Новиковас (Литва).
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Источник — Sport.ua
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