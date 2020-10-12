Во вторник, 13 октября, сборная Украины в поединке четвертого тура Лиги наций примет сборную Испании. Поединок состоится в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».
Польский арбитр Павел Гиль даст стартовый свисток в 21:45. В прямом эфире поединок покажет телеканал «Украина».
После трех туров в активе Испании 7 очков, у команды Андрея Шевченко – 3.
Украина – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Испания.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.