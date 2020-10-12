Во вторник, 13-го октября, состоится матч Лиги наций, в котором сборная Германии примет Швейцарию.
Поединок пройдет в Кельне на стадионе «Рейн Энерги». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Германия — Швейцария. Прогноз и анонс на матч Лиги наций.
В прямом эфире поединок Германия — Швейцария покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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