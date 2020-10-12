ШОВКОВСКИЙ: «Почти вляпался в историю! О таком можно только мечтать!»

45-летний член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский рассказал подробности истории свого включения в заявку на товарищеский матч с Францией (1:7).

«Почти готовый сценарий к фильму. Предположить нечто подобное даже в самой оптимистичной фантазии было бы нереально... Но жизнь иногда преподносит нам самые неожиданные сюрпризы! Все шло по заранее запланированному плану до момента, когда пришли первые результаты тестов игроков национальной сборной на коронавирус!

Тренерский штаб сборной Украины уже 4-го октября ближе к ночи знал, что точно не сможет рассчитывать на двоих игроков донецкого Шахтёра и ждал результата решения относительно остальных игроков, находившихся в зоне риска и возможно потенциально уже тоже подхвативших этот вирус COVID-19.

Это было первое звено цепи сложившихся обстоятельств! Второе - случилось уже в Париже! В срочном порядке был вызван в сборную команду Юра Панькив. Прибыв в аэропорт в запланированное для вылета время, он вместе с командой вылетел во Францию, где встретился со всеми остальными игроками команды, так называемыми нашими легионерами.

По плану у всех у них сразу был сдан тест на предмет коронавируса. И по факту тестов, результаты которых стали известны утром 6-го октября, мы столкнулись с тем, что ещё не можем рассчитывать на Андрея Лунина и довызванного Юрия Панькива.

УЕФА подтвердило, что игра обязана состоятся, так как в наличии нашей команды было более 13 игроков, включая одного вратаря! В сложившейся ситуации, я просто был вынужден принять участие в предматчевой тренировке, где было необходимо наличие двух вратарей!

После тренировки и по факту увиденного у главного тренера Андрея Шевченко возникла мысль возможной моей заявки на матч в качестве резервного вратаря.

Но надо было еще понять, возможно ли это вообще сделать с учетом того, что я почти четыре года как не являлся действующим профессиональным спортсменом и не принимал участия ни в каких соревнованиях.

Я упущу многие моменты, но скажу, что все-таки после запросов, консультаций и многих других бюрократических моментов юридический отдел получил ответ, что нет никаких препятствия в заявке меня на матч.

Вот так я вошел в историю. Почти вляпался. При столкновении с такими обстоятельствами, вопрос моего выхода на поле не стоял от слова вообще по многим факторам. Я постараюсь перечислить их, но не привязывайтесь к очередности и последовательности.

Первый – ограниченное количество замен, а именно 6. При этом можно использовать только три остановки матча, чтобы их сделать. С пониманием, что нам предстоит два важнейших матча Лиги наций, тренерский штаб хотел по максимуму использовать замены!

Второй – уважение к игрокам сборной Украины и Франции (тут даже расшифровывать, думаю, не надо). Единственный вариант, при котором был возможен мой выход – это травма или удаление нашего вратаря. Рад, что этого не произошло. Вот так я «вляпался» в историю.

Но, скажу честно, я был счастлив еще раз пережить эти фантастические предматчевые эмоции от того, что ты как игрок в заявке на матч сборной Украины с действующими чемпионами мира. О таком можно только мечтать! Словами передать невозможно», - написал Шовковский.