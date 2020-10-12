Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Конопля, наверное, думал, что Коноплянка едет в сборную»

Эксперт программы «Великий Футбол» Михаил Метревели рассказал о пользе поражений команды Андрея Шевченко от Франции (1:7) в товарищеском матче и Германии (1:2) в Лиге наций.

«То, что сыграли молодые, это классно. Когда Шевченко принял решение, что Конопля едет в сборную, то Ефим, наверное, думал, что Коноплянка едет. При этом он достойно выглядел против чемпионов мира. Очень неплохой опыт получил Забарный, если бы не было таких проблем, ребята не получили бы такой шанс», - сказал Метревели.