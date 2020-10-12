Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Конопля, наверное, думал, что Коноплянка едет в сборную»

Эксперт остался доволен игрой молодого защитника в матче с Францией

  • 12.10.2020 12:16
  • 2921 просмотр
  • 1 комментарий
Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Конопля, наверное, думал, что Коноплянка едет в сборную»
© Футбол 1/2/3. Михаил Метревели

Эксперт программы «Великий Футбол» Михаил Метревели рассказал о пользе поражений команды Андрея Шевченко от Франции (1:7) в товарищеском матче и Германии (1:2) в Лиге наций.

«То, что сыграли молодые, это классно. Когда Шевченко принял решение, что Конопля едет в сборную, то Ефим, наверное, думал, что Коноплянка едет. При этом он достойно выглядел против чемпионов мира. Очень неплохой опыт получил Забарный, если бы не было таких проблем, ребята не получили бы такой шанс», - сказал Метревели.

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.10.2020 12:16
    -4
    Достали уже восхищаться.
    Какой опыт,какое нормально сыграли?
    1-7 Карл 1-7
    За 29 лет было только 0-4
    Позорище на десятилетия а они со своим опытом
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