МАЛИНОВСКИЙ: «Молодые игроки получают опыт, который нигде не получишь»

Хавбек сборной Украины – об игре дебютантов национальной команды

  • 12.10.2020 10:59
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  • 2 комментария
МАЛИНОВСКИЙ: «Молодые игроки получают опыт, который нигде не получишь»
© УАФ. Руслан Малиновский

27-летний полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал поражение от Германии (1:2) в матче третьего тура Лиги наций.

– Хочу сказать, что игра была намного лучше, чем с Францией. Сыграли более агрессивно в обороне, более компактно. Нужно оценивать эту игру более глобально и на будущее. Чем больше таких матчей мы будем играть с такими соперниками, тем мы сильнее будем. Это для нас тоже испытание, у нас еще чемпионат Европы есть впереди. За счет таких игр мы будем набирать и расти как команда. Потому что есть неплохие моменты в матче, есть конечно, и моменты, которые нам нужно улучшать. Думаю, нужно хорошие моменты взять с собой и перенести на следующие матчи, а те, где не получалось, там мы должны быть более хладнокровными в последней фазе атаки, более грамотно играть, поменьше мячей терять. Это тоже класс футболистов. Мы должны к этому стремиться и расти.

– В связи с такими вынужденными обстоятельствами, этот коронавирус и травмы, много молодых футболистов дебютировали за сборную. Они отвечали уровню национальной команды, или пока им сложно отвечать этому высокому уровню?
– Для них это тоже шанс. Не всегда такие шансы выпадают. Мы показали неплохие результаты, многие футболисты хотят попасть в сборную. Это для них был определенный экзамен. Все ребята приехали с энтузиазмом, хотят себя проявить, показать. Что-то получалось, что-то не получалось. Думаю, это для них будет такой трамплин для того, чтобы сделать шаг вперед, играть в более современный футбол. Для их прогресса это большой плюс. Я в 21-22 года с такими командами не играл, поэтому думаю, для них это очень хорошо. Это опыт, который ты нигде не получишь: ни в чемпионате Украины, ни на тренировках, это совсем другие эмоции. Психологически очень важно быть устойчивым в таких играх. Нужно включаться и быть сконцентрированным все 90 минут. Думаю, у них все впереди, все ребята, тренерский штаб помогают, подсказывают. Мы один коллектив и обязаны ребятам, которые помоложе, подсказывать, помогать, подбадривать их. Ошибки есть у всех, главное быть командой на поле.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    johndow
    online
      johndow, 12.10.2020 11:25
    0
    наша сборная уже 30 лет опыт получает) особенно печальный был с лозунгом "наша мета - херзнаеткогда" кто помнит)
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    dd dent
    online
      dd dent, 12.10.2020 11:18
    -1
    Что это было с 7:1, такой себе оказался опыт
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    johndow
    online
      johndow, 12.10.2020 11:25
    0
    наша сборная уже 30 лет опыт получает) особенно печальный был с лозунгом "наша мета - херзнаеткогда" кто помнит)
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