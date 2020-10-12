ЗАБАРНЫЙ: «В плане опыта матчи против Франции и Германии мне многое дали»

Защитник «Динамо» – о первых матчах за сборную Украины

  • 12.10.2020 10:40
  • 757 просмотров
  • 1 комментарий
ЗАБАРНЫЙ: «В плане опыта матчи против Франции и Германии мне многое дали»
© УАФ

18-летний защитник национальной сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражения от Франции (1:7) в товарищеском матче и Германии (1:2) в Лиге наций.

– Каждому футболисту приятно играть с такими командами. Германия – это одна из лучших команд мира. Было очень сложно. Оценивать свою игру я не буду, пусть тренер это делает. Моя задача выходить и показывать все, что я могу. 

– Что матчи с Францией и Германией дали тебе в плане опыта?
– Конечно, в плане опыта матчи против Франции и Германии мне многое дали. Там очень хорошие игроки, они играют на таком уровне довольно давно. Я только начинаю, это мне в плюс пойдет. 

– Есть ли там игроки, за которыми ты следишь?
– Конечно, есть игроки, за которыми я слежу, но не более. Я не такой фанат чьей-то игры, более сконцентрирован на своей игре.

– В матче с Германией с кем было сложнее всего играть?
– С Дракслером и Гнабри, они играли в моей зоне, очень грамотно открывались. Было очень тяжело с ними.

– Как думаешь, могли ли мы с ними сыграть вничью?
– Могли и вничью, а могли и с большим счетом проиграть. Думаю, тут загадывать нет смысла.

– Как считаешь, это достойный результат?
– С одной стороны, хороший, потому что Германия – одна из лучших команд в мире. Но хотелось, конечно же, большего. 

– Чувствуешь ли, что уже влился в атмосферу команды, сыграв две игры с такими соперниками?
– Атмосфера здесь очень приятная. Мне сразу было комфортно, как будто со всеми уже был знаком. Так что все супер.  

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.10.2020 10:44
    +2
    Удачи надеюсь с Испанией ещё лучше сыграешь.
    Очень здорово не боялся против немцев идти вперёд на своей половине
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.10.2020 10:44
    +2
    Удачи надеюсь с Испанией ещё лучше сыграешь.
    Очень здорово не боялся против немцев идти вперёд на своей половине
    Ссылка
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