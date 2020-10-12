Стало известно, сколько Заре придется заплатить за Аллахьяра

Луганский клуб может выкупить футболиста

  • 12.10.2020 10:06
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Стало известно, сколько Заре придется заплатить за Аллахьяра
© tasnimnews. Аллахьяр Сайядманеш

Программа «Про футбол»  сообщила детали перехода 19-летнего нападающего «Фенербахче» Аллахьяра Сайядманеш в луганскую «Зарю» на правах аренды.

Турецкий и украинский клубы согласовали возможность со стороны «Зари» после окончания срока аренды осуществить выкуп контракта футболиста за 1.5 миллионов евро.

Ныне контракт иранского хавбека оценивается Transfermarkt в 500 тысяч евро.

Щедрые авансы от The Guardian и новый шанс в Заре. Кто такой Аллахьяр?

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Источник — Фан-сайт луганской Зари

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