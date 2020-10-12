Вячеслав ШЕВЧУК: «У меня все признаки коронавируса»

Накануне вышла в эфир традиционная воскресная программа «Великий футбол». Но в студии не было одного эксперта - бывшего футболиста сборной Украины и донецкого «Шахтера» Вячеслава Шевчука. Он на больничном.

«Состояние здоровья у меня сложное. В 7 утра я проснулся, чтобы отвозить дочку в школу. Почувствовал недомогание. Все дома на самоизоляции. Я в этот же день сдал тест на коронавирус. В субботу получил результат – негативный. Но я передаю лечащему врачу все данные и ситуация не очень хорошая: все признаки коронавируса», - рассказал Шевчук.

Напомним, ранее стали известны результаты тестов игроков сборной Украины перед матчем с Испанией.