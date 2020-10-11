Известны результаты тестов игроков сборной Украины перед матчем с Испанией

Следующий день после игры с Германией (1:2) «сине-желтые начали» с ПЦР-тестов, которые были последними на сборе и контрольными перед поединком с Испанией.



Результаты исследований - отрицательные, а это значит, что все 25 игроков, присутствующих в лагере национальной команды, допущены к матчу Лиги наций против Испании.



Матч Украина - Испания состоится 13 октября на НСК «Олимпийский», начало в 21:45.

Читайте также: Луис Энрике повез 22 игрока на матч с Украиной