Известны результаты тестов игроков сборной Украины перед матчем с Испанией

К счастью, ни у кого из футболистов коронавирус не обнаружен

  • 11.10.2020 23:27
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Известны результаты тестов игроков сборной Украины перед матчем с Испанией
© УАФ

Следующий день после игры с Германией (1:2) «сине-желтые начали» с ПЦР-тестов, которые были последними на сборе и контрольными перед поединком с Испанией.
 
Результаты исследований - отрицательные, а это значит, что все 25 игроков, присутствующих в лагере национальной команды, допущены к матчу Лиги наций против Испании.
 
Матч Украина - Испания состоится 13 октября на НСК «Олимпийский», начало в 21:45.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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