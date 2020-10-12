СОЛОМОН: «Бразильцы по менталитету ближе к израильтянам, чем украинцы»

Хавбек «Шахтера» – о разнице между украинцами и бразильцами

  • 12.10.2020 02:56
  • 117 просмотров
  • 2 комментария
СОЛОМОН: «Бразильцы по менталитету ближе к израильтянам, чем украинцы»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

21-летний израильский полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон рассказал о разнице между украинцами и бразильцами.

«Она довольно велика. Бразильцам больше нравится быть вместе, они больше смеются и шутят. По своему менталитету они ближе других к израильтянам, чем украинцы.

Украинцы спокойнее. Они также любят общаться между собой, но меньше, чем бразильцы. У меня другая ментальность, но мне очень нравятся украинцы.

Иногда я понимаю, когда ребята шутят в раздевалке, а иногда – нет, ведь это незнакомые для меня языки. Мне нравится все понимать и смеяться вместе со всеми, участвовать в разговорах.

Когда я играл в Израиле, то в раздевалке было всегда весело, мы смеялись, шутили друг над другом и все время говорили. Я привык к такому.

Большинство игроков не говорит по-английски, поэтому мои шутки могут понять те, кто знает этот язык. Хотя сейчас я уже пытаюсь шутить на португальском и русском.

До коронавируса мы все сидели за одним большим столом, а я всегда был посередине между украинцами и бразильцами. А сейчас у нас маленькие столики на 3-4 игрока. Теперь я сижу вместе с Жуниором Мораесом и Аланом Патриком. Мы общаемся на португальском и английском. Получается некий микст», – сказал Соломон.

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Источник — Трибуна

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 12.10.2020 03:43
    0
    Бразильцы евреи что ли?
    Ссылка
    pont0017
      pont0017, 12.10.2020 03:16
    -1
    Бразильцам больше нравится быть вместе, они больше смеются и шутят
    ---------------------------------------
    У нас так алкаши себя ведут, или наркоманы.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 12.10.2020 03:43
    0
    Бразильцы евреи что ли?
    Ссылка
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