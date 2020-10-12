СОЛОМОН: «Бразильцы по менталитету ближе к израильтянам, чем украинцы»

21-летний израильский полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон рассказал о разнице между украинцами и бразильцами.

«Она довольно велика. Бразильцам больше нравится быть вместе, они больше смеются и шутят. По своему менталитету они ближе других к израильтянам, чем украинцы.

Украинцы спокойнее. Они также любят общаться между собой, но меньше, чем бразильцы. У меня другая ментальность, но мне очень нравятся украинцы.

Иногда я понимаю, когда ребята шутят в раздевалке, а иногда – нет, ведь это незнакомые для меня языки. Мне нравится все понимать и смеяться вместе со всеми, участвовать в разговорах.

Когда я играл в Израиле, то в раздевалке было всегда весело, мы смеялись, шутили друг над другом и все время говорили. Я привык к такому.

Большинство игроков не говорит по-английски, поэтому мои шутки могут понять те, кто знает этот язык. Хотя сейчас я уже пытаюсь шутить на португальском и русском.

До коронавируса мы все сидели за одним большим столом, а я всегда был посередине между украинцами и бразильцами. А сейчас у нас маленькие столики на 3-4 игрока. Теперь я сижу вместе с Жуниором Мораесом и Аланом Патриком. Мы общаемся на португальском и английском. Получается некий микст», – сказал Соломон.

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