Манор СОЛОМОН: «Думал, что Марлос украинец, но потом увидел его дриблинг»

Хавбек «Шахтера» – об одноклубнике

  • 10.10.2020 09:47
  • 2368 просмотров
  • 7 комментариев
Манор СОЛОМОН: «Думал, что Марлос украинец, но потом увидел его дриблинг»
© ФК Шахтер Донецк

Израильский полузащитник «Шахтера» Манор Соломон поделился мнением о своем партнере по донецкому клубу Марлосе.

– Правда, что вы считали Марлоса украинцем от рождения?
– Еще до своего перехода в «Шахтер» видел матчи сборной Украины. Там играл Марлос, так и подумал, что он украинец. А на первой тренировке в команде я увидел его дриблинг и подумал: «Без шансов. Он должен быть бразильцем. Он играет, как бразилец».

Затем я услышал, как он говорил с кем-то на португальском языке. Я еще переспросил, чтобы окончательно убедиться в своих наблюдениях. Мне объяснили, что Марлос действительно бразилец, но получил украинский паспорт и может играть за национальную сборную.

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Источник — Трибуна

(14 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.10.2020 11:04
    +1
    DKTheBest2, 10.10.2020 10:18
    Чесно кажучи я був здивований, коли почув, що Соломон еврей. Думав, що якийсь араб.
    Дивні ви люди. Я написав чесно, як є. Нічого поганого не мав на увазі. Просто його ім'я та прізвище для мене співзвучне з арабськими. Чи араби не люди?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 10.10.2020 11:01
    0
    то есть , если бы он увидел дриблинг Анрея Шевченко в лучшие годы, он был уверен еще больше? )))
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.10.2020 10:18
    -6
    Чесно кажучи я був здивований, коли почув, що Соломон еврей. Думав, що якийсь араб.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 10.10.2020 10:11
    -8
    А я думал что Соломон араб, но увидел как он играет, и понял, 💯% еврей.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 10.10.2020 10:08
    +3
    В основном украинцы демонстрируют дриблинг без мяча......Вот и все отличие....
    Ссылка
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 10.10.2020 09:52
    +2
    Он прав.
    Ссылка
    Макс Про
    online
      Макс Про, 10.10.2020 09:49
    +3
    А я думал, что Соломон бразилец)
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 10.10.2020 10:08
    +3
    В основном украинцы демонстрируют дриблинг без мяча......Вот и все отличие....
    Ссылка
    Макс Про
    online
      Макс Про, 10.10.2020 09:49
    +3
    А я думал, что Соломон бразилец)
    Ссылка
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 10.10.2020 09:52
    +2
    Он прав.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.10.2020 11:04
    +1
    DKTheBest2, 10.10.2020 10:18
    Чесно кажучи я був здивований, коли почув, що Соломон еврей. Думав, що якийсь араб.
    Дивні ви люди. Я написав чесно, як є. Нічого поганого не мав на увазі. Просто його ім'я та прізвище для мене співзвучне з арабськими. Чи араби не люди?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 10.10.2020 11:01
    0
    то есть , если бы он увидел дриблинг Анрея Шевченко в лучшие годы, он был уверен еще больше? )))
    Ссылка
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