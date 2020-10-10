Манор СОЛОМОН: «Думал, что Марлос украинец, но потом увидел его дриблинг»

Израильский полузащитник «Шахтера» Манор Соломон поделился мнением о своем партнере по донецкому клубу Марлосе.
– Правда, что вы считали Марлоса украинцем от рождения?
– Еще до своего перехода в «Шахтер» видел матчи сборной Украины. Там играл Марлос, так и подумал, что он украинец. А на первой тренировке в команде я увидел его дриблинг и подумал: «Без шансов. Он должен быть бразильцем. Он играет, как бразилец».
Затем я услышал, как он говорил с кем-то на португальском языке. Я еще переспросил, чтобы окончательно убедиться в своих наблюдениях. Мне объяснили, что Марлос действительно бразилец, но получил украинский паспорт и может играть за национальную сборную.
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Источник — Трибуна
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