СОЛОМОН: «Президент Маккаби запросил у Ман Сити 10-12 млн евро за меня»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон рассказал о переговорах с английским «Манчестер Сити» в период выступлений в «Маккаби» Петах-Тиква.
«Ман Сити» действительно хотел меня приобрести. У меня даже была встреча с представителями «Сити» в Израиле. Сначала президент «Маккаби» говорил, что хочет за меня 5-6 миллионов евро.
Горожане были готовы заплатить эту сумму, но потом он сказал, что для «Манчестер Сити» цена будет 10-12 миллионов евро. Тогда англичане свернули переговоры.
Я – израильский футболист, который играет в чемпионате Израиля. И эта сумма показалась им слишком велика. Поэтому никакого трансфера и не получилось», – сказал Соломон.
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Источник — Трибуна
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