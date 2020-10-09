СОЛОМОН: «Президент Маккаби запросил у Ман Сити 10-12 млн евро за меня»

Хавбек «Шахтера» рассказал, что мог оказаться в английском гранде

  • 09.10.2020 17:16
  • 1036 просмотров
  • 1 комментарий
СОЛОМОН: «Президент Маккаби запросил у Ман Сити 10-12 млн евро за меня»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон рассказал о переговорах с английским «Манчестер Сити» в период выступлений в «Маккаби» Петах-Тиква. 

«Ман Сити» действительно хотел меня приобрести. У меня даже была встреча с представителями «Сити» в Израиле. Сначала президент «Маккаби» говорил, что хочет за меня 5-6 миллионов евро.

Горожане были готовы заплатить эту сумму, но потом он сказал, что для «Манчестер Сити» цена будет 10-12 миллионов евро. Тогда англичане свернули переговоры.

Я – израильский футболист, который играет в чемпионате Израиля. И эта сумма показалась им слишком велика. Поэтому никакого трансфера и не получилось», – сказал Соломон.

Читайте также: Манор СОЛОМОН: «Шахтер» заплатил 6 млн евро за 80% прав на меня»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.10.2020 17:31
    +1
    Что-то разговорился Манор. Хотя да, это один из бриллиантов Шахтёра.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.10.2020 17:31
    +1
    Что-то разговорился Манор. Хотя да, это один из бриллиантов Шахтёра.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности