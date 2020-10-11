Федерер трогательно поздравил Надаля с выигрышем Ролан Гаррос

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил испанца Рафаэля Надаля с выигрышем 20-го титула Большого Шлема.



Отметим, что по этому показателю у Надаля с Федерером теперь равенство.



«Я всегда очень уважал моего друга Рафу как человека и как чемпиона. Как главные соперники на протяжении многих лет мы подталкивали друг друга к тому, чтобы стать лучше. Поэтому для меня огромная честь поздравить его с выигрышем 20-го титула Большого Шлема.



Особенно удивительно, что он выиграл Ролан Гаррос безумные 13 раз, что является одним из величайших достижений в истории спорта. Также поздравляю его команду, потому что никто не способен на такое в одиночку.



Надеюсь, 20 – это лишь очередной шаг на пути каждого из нас. Браво, Рафа. Ты заслужил», – написал Федерер в инстаграме.