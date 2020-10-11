Федерер трогательно поздравил Надаля с выигрышем Ролан Гаррос

Швейцарец намекнул, что он тоже еще собирается побеждать на турнирах Большого Шлема

  • 11.10.2020 20:30
  • 407 просмотров
  • 1 комментарий
Федерер трогательно поздравил Надаля с выигрышем Ролан Гаррос
© Инстаграм Роджера Федерера

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил испанца Рафаэля Надаля с выигрышем 20-го титула Большого Шлема.
 
Отметим, что по этому показателю у Надаля с Федерером теперь равенство.
 
«Я всегда очень уважал моего друга Рафу как человека и как чемпиона. Как главные соперники на протяжении многих лет мы подталкивали друг друга к тому, чтобы стать лучше. Поэтому для меня огромная честь поздравить его с выигрышем 20-го титула Большого Шлема.
 
Особенно удивительно, что он выиграл Ролан Гаррос безумные 13 раз, что является одним из величайших достижений в истории спорта. Также поздравляю его команду, потому что никто не способен на такое в одиночку.
 
Надеюсь, 20 – это лишь очередной шаг на пути каждого из нас. Браво, Рафа. Ты заслужил», – написал Федерер в инстаграме. 

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    sres2016
      sres2016, 11.10.2020 20:42
    0
    Великие!
    Ссылка
    sres2016
      sres2016, 11.10.2020 20:42
    0
    Великие!
    Ссылка
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