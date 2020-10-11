Андрей ПОЛУНИН: «Шокировал детский промах Георгия Бущана»

Специалист прокомментировал поражение сборной Украины в Лиге наций

  • 11.10.2020 13:25
  • 1075 просмотров
  • 9 комментариев
Андрей ПОЛУНИН: «Шокировал детский промах Георгия Бущана»
© lenta.lviv.ua. Андрей Полунин

Экс-игрок сборной Украины Андрей Полунин поделился своими впечатлениями о матче сборных Украины и Германии в Лиге наций, который завершился победой команды Лева со счетом 2:1.

«Я был уверен, что наши ребята дадут бой немцам. Чувствовал, что после разгромного поражения от Франции в товарищеском матче рулевой Андрей Шевченко серьезно поговорил с подопечными, что ставка будет сделана на опытных игроков, будет выбрана правильная тактика. Конечно, ощутимым подспорьем должна была стать и поддержка болельщиков, которая мотивировала бы хозяев продемонстрировать свои лучшие качества.

В целом, сборная Германии наиграла на победу, нужно отдать должное ее главному тренеру Йоахиму Леву, который из-за отсутствия в составе забивного центрфорварда нацеливал своих фланговых нападающих на поиск свободных зон в штрафной площадке украинцев, агрессивность игроков средней линии. Это позволило немцам диктовать условия.

Что не понравилось в игре сборной Украины? Ошибки при подстраховке в защите, неуверенные действия Андрея Ярмоленко. Создается впечатление, что проблемы Ярмоленко в «Вест Хэме», где он чаще остается на скамейке запасных, сказываются и на его игре за сборную. Это нонсенс, когда лидер сборной приезжает в главную команду страны ради игровой практики. Шокировал также детский промах нашего вратаря Георгия Бущана, позволивший гостям отличиться во второй раз. И даже несколько его эффектных бросков не исправили неприятное впечатление об игре вратаря «Динамо». Хотя в общем, сборная Украины предстала довольно монолитным коллективом и если бы выступала в оптимальном составе, то вполне могла добиться положительного результата.

Конечно, дисквалификация Руслана Малиновского - это серьезная потеря для сборной Украины в следующем поединке Лиги наций – с испанцами. В противостоянии с ними мы можем рассчитывать преимущественно на остроту контрвыпадов и удачу при розыгрыше стандартных положений. И именно Малиновского с его умением отдать точный пас, мощным ударом, будет очень не хватать. Поэтому Андрею Шевченко необходимо подумать, как найти равноценную замену Малиновскому. Также надеюсь, что Бущан свои «бабочки» уже пропустил и будет стеной стоять у своих ворот, а наши защитники найдут контраргументы против проникающих передач испанцев», - сказал Полунин.

Напомним, что поединок Лиги наций Украина - Испания состоится в Киеве 13 октября.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Цвр Нтт
      Цвр Нтт, 11.10.2020 14:20
    0
    Жора молодец, для первого раза нормально. Дальше будет больше уверенности и все пойдет. А вот тренера вратарей наверное заклинило в тренировках, что Жора не всегда должен играть с раскрытыми ладонями. В данном случае нужно было отбить кулаками в аут или метров на 30 в сторону. Против грандов нужно играть так, как в нашем чемпе играют аутсайдеры против Динамо и Шахтера. Все получится. Удачи с Испанцами.
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 11.10.2020 14:15
    0
    андрей ,ты бы лучше занялся своей роботой в СК-1. То ,что вы там с Русолом насобирали в состав - полный мрак. Зато в осуждении других -все спецы ((
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 11.10.2020 14:11
    0
    Сергей 1, 11.10.2020 13:59
    Да он гол от Тарната вспомнил. Перемешалось все у человека
    это он еще гол на Плей-оф ЧЕ 2000. Словения - Украина не вспомнил, вообще порвет)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.10.2020 14:05
    0
    Честно как вы все зае....ли эксперты, поддержали бы парня.
    Это наш соотечественник.
    Вся суть нашего менталитета.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 11.10.2020 13:59
    0
    umnuy2, 11.10.2020 13:56
    Причем там янкер.Он Головко продавил и в упор расстрелял.
    А вот второй от тарната да это нечто.
    С центра поля почти по прямой
    Да он гол от Тарната вспомнил. Перемешалось все у человека
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.10.2020 13:59
    -1
    umnuy2, 11.10.2020 13:56
    Причем там янкер.Он Головко продавил и в упор расстрелял.
    А вот второй от тарната да это нечто.
    С центра поля почти по прямой
    Тарнат первый гол забил с дальней дистанции. Второй тоже был со штрафного, но в ближний угол над стенкой
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 11.10.2020 13:56
    0
    Владислав Короткіх, 11.10.2020 13:42
    вспомнился матч ЛЧ Динамо - Бавария. Шовковский -Янкер))))
    Причем там янкер.Он Головко продавил и в упор расстрелял.
    А вот второй от тарната да это нечто.
    С центра поля почти по прямой
    Ссылка
    Владислав Короткіх
      Владислав Короткіх, 11.10.2020 13:42
    +2
    вспомнился матч ЛЧ Динамо - Бавария. Шовковский -Янкер))))
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 11.10.2020 13:40
    -3
    Іди в pizdy знавець "дитячих помилок".
    Ссылка
    Владислав Короткіх
      Владислав Короткіх, 11.10.2020 13:42
    +2
    вспомнился матч ЛЧ Динамо - Бавария. Шовковский -Янкер))))
    Ссылка
    Цвр Нтт
      Цвр Нтт, 11.10.2020 14:20
    0
    Жора молодец, для первого раза нормально. Дальше будет больше уверенности и все пойдет. А вот тренера вратарей наверное заклинило в тренировках, что Жора не всегда должен играть с раскрытыми ладонями. В данном случае нужно было отбить кулаками в аут или метров на 30 в сторону. Против грандов нужно играть так, как в нашем чемпе играют аутсайдеры против Динамо и Шахтера. Все получится. Удачи с Испанцами.
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 11.10.2020 14:15
    0
    андрей ,ты бы лучше занялся своей роботой в СК-1. То ,что вы там с Русолом насобирали в состав - полный мрак. Зато в осуждении других -все спецы ((
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 11.10.2020 14:11
    0
    Сергей 1, 11.10.2020 13:59
    Да он гол от Тарната вспомнил. Перемешалось все у человека
    это он еще гол на Плей-оф ЧЕ 2000. Словения - Украина не вспомнил, вообще порвет)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.10.2020 14:05
    0
    Честно как вы все зае....ли эксперты, поддержали бы парня.
    Это наш соотечественник.
    Вся суть нашего менталитета.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 11.10.2020 13:59
    0
    umnuy2, 11.10.2020 13:56
    Причем там янкер.Он Головко продавил и в упор расстрелял.
    А вот второй от тарната да это нечто.
    С центра поля почти по прямой
    Да он гол от Тарната вспомнил. Перемешалось все у человека
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 11.10.2020 13:56
    0
    Владислав Короткіх, 11.10.2020 13:42
    вспомнился матч ЛЧ Динамо - Бавария. Шовковский -Янкер))))
    Причем там янкер.Он Головко продавил и в упор расстрелял.
    А вот второй от тарната да это нечто.
    С центра поля почти по прямой
    Ссылка
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