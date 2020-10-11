ТаТоТаке: Германия, творческий кризис Шевченко, кто звонил Ринату?

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют матч Украина - Германия: почему у Шевченко недостаток идей, кто герой и антигерой матча, кому уже пора на лавочку и что для нас - игра с испанцами.

Кроме этого в выпуске - раскрываем еще одного украинца в Серии А, находим тех, кто звонил Ринату и разносим украинский футбол за очередной систематичный ляп. Полетели!

00.00 Анонс

2.01 А почему Коваленко в старте?

2.55 Германия ищет себя

4.12 Победа над Украиной - первая за год

4.36 А что с тактикой?

6.22 Статистика - дно

7.55 Немцы делали из нашего защиты сито

10.16 Бущан - красавец или антигерой?

11.55 У Германии тоже есть минусы

12.28 Спиваковский разносит Шевченко

13.36 Ярмоленко уже не тянет

15.19 О комфорте Цыганкова

15.51 Что делать без Малиновского?

16.32 Почему была интрига

17.33 Речь к Шевченко

18.33 Сенькив вновь разваливает наш футбол

20.53 Еще один украинец в Серии А

22.28 Идеальный украинский клуб

24.35 Рассказываем о потерянных талантах

26.32 Где те пацаны, которые звонили Ринату?

28.59 Ставка от Сенькива

29.40 Прощание

30.08 Бекстейдж