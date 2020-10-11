ТаТоТаке: Германия, творческий кризис Шевченко, кто звонил Ринату?

Смотрите новый выпуск футбольной программы

  • 11.10.2020 10:55
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ТаТоТаке: Германия, творческий кризис Шевченко, кто звонил Ринату?
© ТаТоТаке

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют матч Украина - Германия: почему у Шевченко недостаток идей, кто герой и антигерой матча, кому уже пора на лавочку и что для нас - игра с испанцами.

Кроме этого в выпуске - раскрываем еще одного украинца в Серии А, находим тех, кто звонил Ринату и разносим украинский футбол за очередной систематичный ляп. Полетели!

00.00 Анонс
2.01 А почему Коваленко в старте?
2.55 Германия ищет себя
4.12 Победа над Украиной - первая за год
4.36 А что с тактикой?
6.22 Статистика - дно
7.55 Немцы делали из нашего защиты сито
10.16 Бущан - красавец или антигерой?
11.55 У Германии тоже есть минусы
12.28 Спиваковский разносит Шевченко
13.36 Ярмоленко уже не тянет
15.19 О комфорте Цыганкова
15.51 Что делать без Малиновского?
16.32 Почему была интрига
17.33 Речь к Шевченко
18.33 Сенькив вновь разваливает наш футбол
20.53 Еще один украинец в Серии А
22.28 Идеальный украинский клуб
24.35 Рассказываем о потерянных талантах
26.32 Где те пацаны, которые звонили Ринату?
28.59 Ставка от Сенькива
29.40 Прощание
30.08 Бекстейдж

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Источник — ТаТоТаке

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