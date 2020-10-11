Артем ФЕДЕЦКИЙ о Бущане: «Ошибся человек, бывает»

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал игру голкипера национальной команды Георгия Бущана в матче против Германии (1:2).

Напомним, что на старте второго тайма Бущан после навеса сбросил мяч прямо на голову Леону Горецке, который забил гол.

«Хочется поблагодарить болельщиков, которые поддержали нашу команду. Наши парни ответили взаимностью, ведь второй тайм мне понравился. В первом играли немного боязливо. Во втором тайме отмечу замены, которые усилили игру команды.

Если брать личностно по игрокам, то мне очень понравился Бущан, несмотря на второй гол. Ошибся человек, бывает. Немного не разобрались, возможно Миколенко не подсказал. Тем не менее была масса эпизодов, где он здорово сыграл на последнем рубеже и выручил нашу сборную.

Также выделю Малиновского, который постоянно открывался между линиями и атаковал. Малиновский - мотор нашей сборной. А во втором тайме проснулся Яремчук», - сказал Федецкий.