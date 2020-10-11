Боятся коронавируса. Немцы улетают домой, не оставаясь ночевать в Киеве

Сборная Германии по футболу отправляется домой сразу после игры Лиги наций в Киеве против сборной Украины (2:1). Причиной стали опасения заражения коронавирусом, который разбушевался в столице Украины.

Немецкая футбольная ассоциация (DFB) за несколько часов до начала игры объявила, что вылет запланирован на 02:00 по киевском времени. Чартерный самолет должен приземлиться в Кельне в 04:00 утра по немецкому времени.

Сборная Германии не собирается ночевать в Украине, хотя изначально предполагалось, что обратный рейс должен быть утром в воскресенье, 11 октября. В Кельне Бундестим сыграет еще одну игру в Лиге наций против Швейцарии 13 октября.

Главный тренер немцев Йоахим Лев очень спешил покинуть пресс-конференцию, чтобы успеть собраться на самолет.