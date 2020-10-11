Йоахим ЛЕВ: «У сборной Украины не было шансов обыграть Германию»

Главный тренер Бундестим поделился впечатлениями от матча Лиги наций

  • 11.10.2020 00:49
  • 1754 просмотра
  • 15 комментариев
Йоахим ЛЕВ: «У сборной Украины не было шансов обыграть Германию»
© УАФ. Йоахим Лев

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от матча Лиги наций против сборной Украины (2:1):

«Я хочу поздравить свою команду с победой. Мы провели великолепный поединок, в котором у нас все получалось. По большому счету, у соперника не было шансов нас обыграть. При всем уважении к Украине. Это очень хорошая команда, но...

У нас было много возможностей забить больше чем два мяча. Наши игроки полностью контролировали ход матча. Мы сыграли почти идеально.

Мы идем своей дорогой и уверены в выбранном направлении. Сегодняшний матч показал, что у нас все получается. Несмотря на всю критику в наш адрес, которая была перед этим поединком».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(15 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.10.2020 01:38
    0
    Збірна Німеччини мені не сподобалась. На фоні Франції або Іспанії в них збірна слабша. Немає відчуття монолітної машини. І думаю - проблема в тренері. Йохім Лев вже довго на одному місці засидівся.
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    Dron8888
    online
      Dron8888, 11.10.2020 01:20
    0
    Frank Piter, 11.10.2020 01:13
    По игре немцы заметно слабее. Конечно решающие игры через год, но уже сейчас можно говорить, что Германию для 1 места и ничья с Испанией не устоит.
    Если ставишь ставки на будущее дам тебе ставку на завтра
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    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 11.10.2020 01:13
    -1
    Dron8888, 11.10.2020 01:11
    Испания сейчас тоже не ахти.немцы им не проиграют.
    По игре немцы заметно слабее. Конечно решающие игры через год, но уже сейчас можно говорить, что Германию для 1 места и ничья с Испанией не устоит.
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    Dron8888
    online
      Dron8888, 11.10.2020 01:11
    0
    Frank Piter, 11.10.2020 01:05
    Сильно сомневаюсь. Они уже 4 очка из 12 потеряли. Были очень неубедительны во всех играх. К тому же дальше игра с Испанией на выезде.
    Испания сейчас тоже не ахти.немцы им не проиграют.
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    VK-Sport
      VK-Sport, 11.10.2020 01:10
    +2
    не сыграли вы идеально, ребята немцы! У вас тоже было достаточно брака и потерь мяча в центре поля, чтобы наказывать вас на контрах, нам не хватало последнего паса. Толку с вашего владения и контроля темпа игры?! Ман Сити недавно дома с Лестером обделался 2-5, владея мячом выше 65%.
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 11.10.2020 01:08
    +2
    DKTheBest2, 11.10.2020 00:54
    Якби не помилка Бущана, то ви би теж не виграли.
    А якби арбітр на останніх хвилинах призначив абсолютно справедливий пенальті у ворота вже України - то могли б програти і крупніше...
    Що було те було. На мій погляд німці виграли справедливо. Хоча Україна за цей матч, на відміну від попередніх двох, теж заслуговує на похвалу.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 11.10.2020 01:08
    0
    Мне интересно почему никто из тренеров не вспомнил о кадровых потерях сборной Украины
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    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 11.10.2020 01:06
    0
    Mac_Gyver, 11.10.2020 01:01
    Сам себя не похвалишь... Нынешняя сборная Лёва - самая слабая сборная Германии за все времена.
    Ахааа. Это ты их на Евро 2000 не видел, когда они из группы не выползли С 1 очком закончили
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 11.10.2020 01:05
    -1
    Dron8888, 11.10.2020 01:00
    Слаба?могу с тобой поспорить,что немцы выиграют группу,знаток.
    Сильно сомневаюсь. Они уже 4 очка из 12 потеряли. Были очень неубедительны во всех играх. К тому же дальше игра с Испанией на выезде.
    Ссылка
    wigg
      wigg, 11.10.2020 01:03
    +4
    Слишком самоуверенно. Посмотрю на вас в игре и Испанией...
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 11.10.2020 01:01
    -1
    Сам себя не похвалишь... Нынешняя сборная Лёва - самая слабая сборная Германии за все времена.
    Ссылка
    Dron8888
    online
      Dron8888, 11.10.2020 01:00
    -1
    DKTheBest2, 11.10.2020 00:57
    Що не кажіть, а у німців команда зараз слаба.
    Слаба?могу с тобой поспорить,что немцы выиграют группу,знаток.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 11.10.2020 00:59
    +5
    У нас и у вас были совсем разные задачи.
    Наша задача - подготовка к ЧЕ с сильными соперниками. А вам нужны очки, чтобы не упасть в грязь лицом и выходить в плей-офф Лиги наций. А мы за очки поборемся со Швейцарией. Там у нас больше шансов будет.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 11.10.2020 00:57
    +4
    Що не кажіть, а у німців команда зараз слаба.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 11.10.2020 00:54
    -1
    Якби не помилка Бущана, то ви би теж не виграли.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 11.10.2020 00:59
    +5
    У нас и у вас были совсем разные задачи.
    Наша задача - подготовка к ЧЕ с сильными соперниками. А вам нужны очки, чтобы не упасть в грязь лицом и выходить в плей-офф Лиги наций. А мы за очки поборемся со Швейцарией. Там у нас больше шансов будет.
    Ссылка
    wigg
      wigg, 11.10.2020 01:03
    +4
    Слишком самоуверенно. Посмотрю на вас в игре и Испанией...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 11.10.2020 00:57
    +4
    Що не кажіть, а у німців команда зараз слаба.
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 11.10.2020 01:10
    +2
    не сыграли вы идеально, ребята немцы! У вас тоже было достаточно брака и потерь мяча в центре поля, чтобы наказывать вас на контрах, нам не хватало последнего паса. Толку с вашего владения и контроля темпа игры?! Ман Сити недавно дома с Лестером обделался 2-5, владея мячом выше 65%.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 11.10.2020 01:08
    +2
    DKTheBest2, 11.10.2020 00:54
    Якби не помилка Бущана, то ви би теж не виграли.
    А якби арбітр на останніх хвилинах призначив абсолютно справедливий пенальті у ворота вже України - то могли б програти і крупніше...
    Що було те було. На мій погляд німці виграли справедливо. Хоча Україна за цей матч, на відміну від попередніх двох, теж заслуговує на похвалу.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.10.2020 01:38
    0
    Збірна Німеччини мені не сподобалась. На фоні Франції або Іспанії в них збірна слабша. Немає відчуття монолітної машини. І думаю - проблема в тренері. Йохім Лев вже довго на одному місці засидівся.
    Ссылка
    Dron8888
    online
      Dron8888, 11.10.2020 01:20
    0
    Frank Piter, 11.10.2020 01:13
    По игре немцы заметно слабее. Конечно решающие игры через год, но уже сейчас можно говорить, что Германию для 1 места и ничья с Испанией не устоит.
    Если ставишь ставки на будущее дам тебе ставку на завтра
    Ссылка
    Dron8888
    online
      Dron8888, 11.10.2020 01:11
    0
    Frank Piter, 11.10.2020 01:05
    Сильно сомневаюсь. Они уже 4 очка из 12 потеряли. Были очень неубедительны во всех играх. К тому же дальше игра с Испанией на выезде.
    Испания сейчас тоже не ахти.немцы им не проиграют.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 11.10.2020 01:08
    0
    Мне интересно почему никто из тренеров не вспомнил о кадровых потерях сборной Украины
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 11.10.2020 01:06
    0
    Mac_Gyver, 11.10.2020 01:01
    Сам себя не похвалишь... Нынешняя сборная Лёва - самая слабая сборная Германии за все времена.
    Ахааа. Это ты их на Евро 2000 не видел, когда они из группы не выползли С 1 очком закончили
    Ссылка
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