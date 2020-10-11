Йоахим ЛЕВ: «У сборной Украины не было шансов обыграть Германию»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от матча Лиги наций против сборной Украины (2:1):
«Я хочу поздравить свою команду с победой. Мы провели великолепный поединок, в котором у нас все получалось. По большому счету, у соперника не было шансов нас обыграть. При всем уважении к Украине. Это очень хорошая команда, но...
У нас было много возможностей забить больше чем два мяча. Наши игроки полностью контролировали ход матча. Мы сыграли почти идеально.
Мы идем своей дорогой и уверены в выбранном направлении. Сегодняшний матч показал, что у нас все получается. Несмотря на всю критику в наш адрес, которая была перед этим поединком».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Що було те було. На мій погляд німці виграли справедливо. Хоча Україна за цей матч, на відміну від попередніх двох, теж заслуговує на похвалу.
Наша задача - подготовка к ЧЕ с сильными соперниками. А вам нужны очки, чтобы не упасть в грязь лицом и выходить в плей-офф Лиги наций. А мы за очки поборемся со Швейцарией. Там у нас больше шансов будет.
Наша задача - подготовка к ЧЕ с сильными соперниками. А вам нужны очки, чтобы не упасть в грязь лицом и выходить в плей-офф Лиги наций. А мы за очки поборемся со Швейцарией. Там у нас больше шансов будет.
Що було те було. На мій погляд німці виграли справедливо. Хоча Україна за цей матч, на відміну від попередніх двох, теж заслуговує на похвалу.
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