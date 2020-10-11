Йоахим ЛЕВ: «У сборной Украины не было шансов обыграть Германию»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от матча Лиги наций против сборной Украины (2:1):

«Я хочу поздравить свою команду с победой. Мы провели великолепный поединок, в котором у нас все получалось. По большому счету, у соперника не было шансов нас обыграть. При всем уважении к Украине. Это очень хорошая команда, но...

У нас было много возможностей забить больше чем два мяча. Наши игроки полностью контролировали ход матча. Мы сыграли почти идеально.

Мы идем своей дорогой и уверены в выбранном направлении. Сегодняшний матч показал, что у нас все получается. Несмотря на всю критику в наш адрес, которая была перед этим поединком».