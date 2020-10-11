Оценки матча Украина – Германия. Ярмоленко – наихудший игрок встречи

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 3-го тура Лиги наций

  • 11.10.2020 00:23
  • 1102 просмотра
  • 8 комментариев
Оценки матча Украина – Германия. Ярмоленко – наихудший игрок встречи
© УАФ. Андрей Ярмоленко

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 3-го тура Лиги наций Украина – Германия (1:2).

Вратарь Георгий Бущан (5.5) – имел все шансы стать героем матча, ведь совершил несколько великолепных сейвов. Но грубейшая ошибка, которая привела ко второму пропущенному голу, смазала впечатления от игры голкипера.

Вингер Андрей Ярмоленко (5.0) – старался обострить игру, но допускал слишком много брака. Частые потери и неточность передач определили самую низкую оценку в составе сборной Украины.

Хавбек Руслан Малиновский (6.5) – обострял, пытался вывести партнеров на ударные позиции. Был самым активным в составе команды, в конце концов, забил единственный гол сборной Украины

Форвард Роман Яремчук (6.5) – навязывал единоборства, пытался обострить ситуацию у ворот соперников, заработал пенальти.

Полузащитник Виктор Коваленко (5.5) – старался быть полезным на поле, но был малоконструктивен для игрока его позиции.

Натурализованный бразилец Марлос (5.0) – после выхода на поле не добавил остроты атакам сборной Украины, допускал частые потери. Наихудшая оценка среди вышедших на замену.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч Украина – Германия – 1:2:

  

Замены сборной Украины: Марлос – 5,0; Александр Зубков – 6,5; Николай Шапаренко – 5,5; Евгений Макаренко – б/о.

Замены сборной Германии: Тимо Вернер – б/о; Эмре Джан – б/о; Кай Хаверц – б/о.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 11.10.2020 00:39
    0
    Ахаа. Вот и оценки. Марлос почему-то получил 5,0. Как и Ярмоленко. Коваленко, типа лучший у пылеголовых, аж 5,5. И Бущану 5,5 не гоните Я думаю 6 то там было точно.
    Ссылка
    Forever_young_15
    online
      Forever_young_15, 11.10.2020 00:37
    0
    Ярмоленко наверное пора завязывать с футболом и вешать гвозди на бутсы иначе с такой игрой его затроллят психологически и если у него слабая психика, то возможен суицид
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.10.2020 00:34
    0
    Андрюша Бревноленко как всегда в своём репертуаре.
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 11.10.2020 00:32
    0
    Ярмоленко разочаровал конкретно. Больно смотреть на Ярмоленка, он перестает быть похожим на футболиста. Пора обратно в Чернигов (((
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 11.10.2020 00:30
    0
    Честно говоря, Ярмоленко даже 5 не заслуживает. Он и в обороне не помогал Караваеву, и в атаке ничего не сделал. Запомнился сплошными потерями мяча. А вот Коваленко точно лучше сыграл чем на 5.5
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 11.10.2020 00:29
    -3
    завязывайте с этой рубрикой, не ваше это...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 11.10.2020 00:27
    -1
    В следующем матче мы бы Ярмолу не увидели, но Малина не сыграет, а значит Ярмола и Марлос в старте
    Ссылка
    Vladimir Shevchenko
      Vladimir Shevchenko, 11.10.2020 00:26
    0
    это задумка
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 11.10.2020 00:39
    0
    Ахаа. Вот и оценки. Марлос почему-то получил 5,0. Как и Ярмоленко. Коваленко, типа лучший у пылеголовых, аж 5,5. И Бущану 5,5 не гоните Я думаю 6 то там было точно.
    Ссылка
    Forever_young_15
    online
      Forever_young_15, 11.10.2020 00:37
    0
    Ярмоленко наверное пора завязывать с футболом и вешать гвозди на бутсы иначе с такой игрой его затроллят психологически и если у него слабая психика, то возможен суицид
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.10.2020 00:34
    0
    Андрюша Бревноленко как всегда в своём репертуаре.
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 11.10.2020 00:32
    0
    Ярмоленко разочаровал конкретно. Больно смотреть на Ярмоленка, он перестает быть похожим на футболиста. Пора обратно в Чернигов (((
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 11.10.2020 00:30
    0
    Честно говоря, Ярмоленко даже 5 не заслуживает. Он и в обороне не помогал Караваеву, и в атаке ничего не сделал. Запомнился сплошными потерями мяча. А вот Коваленко точно лучше сыграл чем на 5.5
    Ссылка
    Vladimir Shevchenko
      Vladimir Shevchenko, 11.10.2020 00:26
    0
    это задумка
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