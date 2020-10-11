Оценки матча Украина – Германия. Ярмоленко – наихудший игрок встречи

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 3-го тура Лиги наций Украина – Германия (1:2).

Вратарь Георгий Бущан (5.5) – имел все шансы стать героем матча, ведь совершил несколько великолепных сейвов. Но грубейшая ошибка, которая привела ко второму пропущенному голу, смазала впечатления от игры голкипера.

Вингер Андрей Ярмоленко (5.0) – старался обострить игру, но допускал слишком много брака. Частые потери и неточность передач определили самую низкую оценку в составе сборной Украины.

Хавбек Руслан Малиновский (6.5) – обострял, пытался вывести партнеров на ударные позиции. Был самым активным в составе команды, в конце концов, забил единственный гол сборной Украины

Форвард Роман Яремчук (6.5) – навязывал единоборства, пытался обострить ситуацию у ворот соперников, заработал пенальти.

Полузащитник Виктор Коваленко (5.5) – старался быть полезным на поле, но был малоконструктивен для игрока его позиции.

Натурализованный бразилец Марлос (5.0) – после выхода на поле не добавил остроты атакам сборной Украины, допускал частые потери. Наихудшая оценка среди вышедших на замену.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч Украина – Германия – 1:2:

Замены сборной Украины: Марлос – 5,0; Александр Зубков – 6,5; Николай Шапаренко – 5,5; Евгений Макаренко – б/о.

Замены сборной Германии: Тимо Вернер – б/о; Эмре Джан – б/о; Кай Хаверц – б/о.