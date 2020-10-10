Иван ФЕДЫК: «Думаю, Верес по итогам сезона Первой лиги выйдет в УПЛ»

«Рух» Львов в контрольном матче обыграл Верес 2:1. В нынешнем сезоне «Верес» выступает в Первой лиги и на старте сезона находится среди лидеров.

Тренер «Руха» Иван Федык считает, что команда способна повыситься в классе и быстро окажется в УПЛ.

«Сегодня мы играли одним составом. Ребята находятся под нагрузками. Зато «Верес» во втором тайме освежил игру заменами. Спарринг получился довольно хорошим. «Верес» - это очень хорошая команда. Думаю, этот клуб по итогам сезона повысится в классе и войдет в Премьер-Лигу Украины».

«Даниил Кондраков сегодня сделал свое дело. Он нападающий, так это его работа забивать голы. Некоторые футболисты из команды U-21 вышли на несколько минут на поле, но это ни о чем не говорит. Стадион СКИФ навсегда останется знаковым для «Руха», поэтому с удовольствием сегодня играли этот матч», - сказал Федык.