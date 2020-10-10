Рух с игроком на просмотре в контрольном матче переиграл Верес

«Рух» Львов, заполняя паузу на матчи сборных, провел спарринг с «Вересом», который находится в числе лидером Первой лиги на старте сезона.
Команда УПЛ выиграла 2:1 благодаря дублю Даниила Кондратюка. У «Руха» 1 игрок находится на просмотре, его фамилию клуб не называет.
Рух - Верес 2:1
Голы: Кондратюк, 8, 13 - Сергийчук, 56
Рух: Бандура, Гагун (игрок на просмотре, 46), Стаменкович, Билый, Глиха, Мартынюк, Брикнер, Русин, Климчук, Бойчук, Кондратюк
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Источник — Sport.ua
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