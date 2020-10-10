Рух с игроком на просмотре в контрольном матче переиграл Верес

Львовская команда провела спарринг с командой Первой лиги

  • 10.10.2020 18:14
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Рух с игроком на просмотре в контрольном матче переиграл Верес
© fcrukh.com

«Рух» Львов, заполняя паузу на матчи сборных, провел спарринг с «Вересом», который находится в числе лидером Первой лиги на старте сезона.

Команда УПЛ выиграла 2:1 благодаря дублю Даниила Кондратюка. У «Руха» 1 игрок находится на просмотре, его фамилию клуб не называет.

Рух - Верес 2:1
Голы: Кондратюк, 8, 13 - Сергийчук, 56

Рух: Бандура, Гагун (игрок на просмотре, 46), Стаменкович, Билый, Глиха, Мартынюк, Брикнер, Русин, Климчук, Бойчук, Кондратюк

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Источник — Sport.ua

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