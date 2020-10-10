В поединке 6-го тура Второй лиги Украины харьковский «Металл» обыграл «Таврию» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Металл» — «Таврия» — 2:1
Голы: Танчик, 58, Федорив,73 — Бочак, 65
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металл.
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Таврия.
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металл.
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Источник — ФК Металл
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