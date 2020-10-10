6-й тур
2:1
Таврия
09.10.2020, FT

Металл — Таврия — 2:1. Видео голов и обзор матча

Харьковская команда добыла очередную победу во Второй лиге Украины

  • 10.10.2020 16:20
  • 175 просмотров
  • 1 комментарий
Металл — Таврия — 2:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Металл

В поединке 6-го тура Второй лиги Украины харьковский «Металл» обыграл «Таврию» со счетом 2:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Металл» — «Таврия» — 2:1
Голы: Танчик, 58, Федорив,73 — Бочак, 65

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металл.
65' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Таврия.
59' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металл.
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Источник — ФК Металл

(1 голос)

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Комментарии
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 16:42
    0
    вот куда пропал фомин, понятно.
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 10.10.2020 16:42
    0
    вот куда пропал фомин, понятно.
    Ссылка
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