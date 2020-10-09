ВИДЕО. Федорив принес Металлу победу красивейшим голом ударом через себя

9 октября в матче 6-го тура Второй лиги «Металл» победил «Таврию» со счетом 2:1. Мячи у желто-синих забили Владимир Танчик и Виталий Федорив.
Несмотря на нереализованный Русланом Фоминым пенальти и гол, проведенный гостями после розыгрыша штрафного, харьковчане нашли в себе силы доказать свое превосходство.
Защитник Виталий Федорив принес «Металлу» победу красивейшим голом ударом через себя на 75-й минуте матча. «Металл» одержал 6 побед из 6, набрал 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице Второй лиги.
Вторая лига Украины. 6-й тур
«Металл» Харьков – «Таврия» Симферополь – 2:1
Голы: Танчик, 58, Федорив, 75 – Фаюк, 73.
Удаление: Масалов, 84 («Таврия», второе предупреждение).
Нереализованный пенальти: Фомин («Металл»), 15.
ВИДЕО. Мяч, забитый Танчиком, и красивейший гол Виталия Федорива через себя.
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металл.
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Таврия.
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металл.
Источник — ФК Металл
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