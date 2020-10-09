ВИДЕО. Федорив принес Металлу победу красивейшим голом ударом через себя

9 октября в матче 6-го тура Второй лиги «Металл» победил «Таврию» со счетом 2:1. Мячи у желто-синих забили Владимир Танчик и Виталий Федорив.

Несмотря на нереализованный Русланом Фоминым пенальти и гол, проведенный гостями после розыгрыша штрафного, харьковчане нашли в себе силы доказать свое превосходство.

Защитник Виталий Федорив принес «Металлу» победу красивейшим голом ударом через себя на 75-й минуте матча. «Металл» одержал 6 побед из 6, набрал 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице Второй лиги.

Вторая лига Украины. 6-й тур

«Металл» Харьков – «Таврия» Симферополь – 2:1

Голы: Танчик, 58, Федорив, 75 – Фаюк, 73.

Удаление: Масалов, 84 («Таврия», второе предупреждение).

Нереализованный пенальти: Фомин («Металл»), 15.

ВИДЕО. Мяч, забитый Танчиком, и красивейший гол Виталия Федорива через себя.