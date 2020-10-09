Вторая лига. Металл обыграл Таврию, победа Карпат из Галича

Состоялись два матча 6-го тура в третьем дивизионе Украины

  • 09.10.2020 18:54
  • 593 просмотра
  • 2 комментария
Вторая лига. Металл обыграл Таврию, победа Карпат из Галича
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В рамках 6-го тура Второй лиги Украины в группе А «Карпаты» из Галича обыграли «Оболонь-2», а в группе Б харьковский «Металл» выиграл у симферопольской «Таврии».

Вторая лига, 6 тур

«Карпаты Галич» – «Оболонь-2» – 1:0
Гол: Мердеев (45+1)

«Карпаты»: Вульчин, Поручинский, Матушевский, Крыминский, Заваляк, Вербный, Козак, Лебедь, Мердеев, Деда, Лях.
«Оболонь-2»: Тюрин, Касимов, Покоевой, Сичевский, Потопальский, Коваленко, Чидомере, Рафальский, Дышкант, Галоян, Василенко.

«Металл» – «Таврия» – 2:1
Голы: Танчик (58), Федорив (73) - Бочак (65)

«Металл»: Денчук, Кравченко, Федорив, Мизюк, Люлька, Демченко, Лозовой (Рязанцев 69), Багачанский (Поступаленко 27), Нехтий (Давыдов 90+3), Танчик (Ралюченко 67), Фомин (Ярош 83).
«Таврия»: Онопко, Соколан, Масалов, Окатый, Чмеленко, Афендулов, Клочко (Бочак 46), Макарченко, Жавко (Фетисов 63), Вакулинский (Фаюк 46), Захарченко (Кривич 79).

Удаление: Масалов (84).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    rus
      rus, 09.10.2020 19:31
    +1
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 09.10.2020 19:04
    +3
    Металл так держати! Вперед! Це буде перша команда в Харкові- вона швидше вийде в УПЛ чим 1925....
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 09.10.2020 19:04
    +3
    Металл так держати! Вперед! Це буде перша команда в Харкові- вона швидше вийде в УПЛ чим 1925....
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 09.10.2020 19:31
    +1
    Ссылка
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