Вторая лига. Металл обыграл Таврию, победа Карпат из Галича

В рамках 6-го тура Второй лиги Украины в группе А «Карпаты» из Галича обыграли «Оболонь-2», а в группе Б харьковский «Металл» выиграл у симферопольской «Таврии».
Вторая лига, 6 тур
«Карпаты Галич» – «Оболонь-2» – 1:0
Гол: Мердеев (45+1)
«Карпаты»: Вульчин, Поручинский, Матушевский, Крыминский, Заваляк, Вербный, Козак, Лебедь, Мердеев, Деда, Лях.
«Оболонь-2»: Тюрин, Касимов, Покоевой, Сичевский, Потопальский, Коваленко, Чидомере, Рафальский, Дышкант, Галоян, Василенко.
«Металл» – «Таврия» – 2:1
Голы: Танчик (58), Федорив (73) - Бочак (65)
«Металл»: Денчук, Кравченко, Федорив, Мизюк, Люлька, Демченко, Лозовой (Рязанцев 69), Багачанский (Поступаленко 27), Нехтий (Давыдов 90+3), Танчик (Ралюченко 67), Фомин (Ярош 83).
«Таврия»: Онопко, Соколан, Масалов, Окатый, Чмеленко, Афендулов, Клочко (Бочак 46), Макарченко, Жавко (Фетисов 63), Вакулинский (Фаюк 46), Захарченко (Кривич 79).
Удаление: Масалов (84).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.