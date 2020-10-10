Новая звезда Бундестим? Почему Лев взял Флориана Нойхауса в сборную

Флориан Нойхаус – еще один талант из Бундеслиги, на которого следует обратить внимание

  • 10.10.2020 15:59
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Новая звезда Бундестим? Почему Лев взял Флориана Нойхауса в сборную
© dfb.de. Флориан Ноухаус

Сборная Германии включает в себя сейчас целый ряд выдающихся игроков. Чтобы туда попасть, нужно действительно чем-то выделиться, и сегодня мы поговорим об одном из самых перспективных ее новичков. В контрольном поединке с Турцией, завершившемся ничьей 3:3, Нойхаус записал на свой счет один из голов.

Флорианe Нойхаусу 23 года, и за свою карьеру он успел выйти на поле более 100 раз. Именно с его помощью «Фортуна» отпраздновала чемпионство во второй Бундеслиге, а «Гладбах» гарантировал себе еврокубки.

«Флориан Нойхаус – очень умный футболист, который доказал свой талант в сборной до 21 года, –

После своего возвращения из «Фортуны», где он провел сезон в аренде, Флориан влился в состав «Боруссии». Здесь он 51 раз выходил с первых минут, забил трижды и сделал девять результативных передач в сезоне 2018/19. Пока немцы боролись за возвращение в Лигу чемпионов, Нойхаус принял участие в шести голах команды. В финальной трети он – один из лучших, и лишь нападающий Алассан Плеа, полузащитник Йонас Хофманн и форвард Ларс Штиндль были полезнее в последних двух сезонах.


ФК Боруссия М. Флориан Нойхаус

«Флориан стремительно развивался в «Фортуне» и «Гладбахе», – считает спортивный директор Макс Эберль. Своими мыслями он поделился вскоре после того, как игрок подписал новый контракт до 2024 года. «Он незаменим у нас, а его вклад в атаку нельзя переоценить. Он не может не интересовать Йоахима Лева. Если он сохранит свой уровень, то обязательно очутится в сборной».

Эта тема – попадание в сборную – нередко вплывает в разговорах о Флориане. Нойхаус интересен прежде всего своей универсальностью: пусть он и активно принимает участие в атаках, именно его работа в центре поля наиболее полезна. За игру он пробегает в среднем 12 километров, выигрывая при этом 57% единоборств. Его успехи в роли шестерки и восьмерки должны понравиться тренеру, который выиграл ЧМ с формацией 4-2-3-1 и экспериментировал с 3-4-3.

«В футбольном смысле Флориан – огромный талант, – считает главный тренер «Гладбаха» Марко Розе. – А еще он – просто отличный парень, с огромным потенциалом. Нет сомнений в том, что он станет частью Бундестим».

В клубе хотят верить, что вырастили футболиста, который присоединиться к числу таких легенд клуба, как Гюнтер Нетцер, Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг. Что любопытно, последние два впоследствии выступали за «Баварию», а вот Нойхаус ответил чемпионам отказом еще в десятилетнем возрасте: «Когда я стал частью юниорской команды «Мюнхен 1860», «Бавария позвала меня почти сразу, – вспоминает игрок. – Мой отец – большой их поклонник, но ему пришлось смириться с моим выбором. Стану ли я игроком «Баварии»? Уж лучше пусть папа станет фанатом «Гладбаха!»

Текст: bundesliga.com
Перевод и адаптация Денис КОШЕЛЕВ

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