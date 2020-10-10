Тарас БОНДАРЕНКО: «В Сербии был лучший год моей футбольной жизни»

28-летний украинский защитник казахстанского «Окжетпеса» Тарас Бондаренко, который с командой «Раднички» в сезоне 2018/2019 стал серебряным призером чемпионата Сербии, в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал пока главный успех в своей карьеры.

— Вы с командой «Раднички» (Ниш) стали серебряным призером чемпионата Сербии в сезоне 2018/2019. Как оцените этот период?

— С уверенностью могу сказать, что это был лучший год моей футбольной жизни. Но, наверное, не успел я им насладиться в полной мере. Команда по подбору футболистов была сумасшедшая. И не удивительно, что мы тогда в турнирной таблице обошли «Партизан». В очных встречах мы были сильнее этой команды из Белграда.