Тарас БОНДАРЕНКО: «В Сербии был лучший год моей футбольной жизни»

Украинский легионер вспомнил о выступлениях в чемпионате Сербии

  • 10.10.2020 11:45
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Тарас БОНДАРЕНКО: «В Сербии был лучший год моей футбольной жизни»
© ФК Раднички. Тарас Бондаренко

28-летний украинский защитник казахстанского «Окжетпеса» Тарас Бондаренко, который с командой «Раднички» в сезоне 2018/2019 стал серебряным призером чемпионата Сербии, в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал пока главный успех в своей карьеры.

— Вы с командой «Раднички» (Ниш) стали серебряным призером чемпионата Сербии в сезоне 2018/2019. Как оцените этот период?
— С уверенностью могу сказать, что это был лучший год моей футбольной жизни. Но, наверное, не успел я им насладиться в полной мере. Команда по подбору футболистов была сумасшедшая. И не удивительно, что мы тогда в турнирной таблице обошли «Партизан». В очных встречах мы были сильнее этой команды из Белграда.

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Источник — Sport.ua

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