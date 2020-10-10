Тарас БОНДАРЕНКО: «Не жалею, что оказался в Казахстане»

Украинский легионер «Окжетпеса» - о заграничном периоде карьеры

  • 10.10.2020 11:00
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Тарас БОНДАРЕНКО: «Не жалею, что оказался в Казахстане»
© ФК Окжетпес. Тарас Бондаренко

Украинский защитник казахстанского «Окжетпеса» Тарас Бондаренко, который с командой «Раднички» в сезоне 2018/2019 стал серебряным призером чемпионата Сербии, дал эксклюзивное интервью Sport.ua.

Об «Окжетпесе» и Казахстане

— Тарас, как у вас обстоят дела в «Окжетпесе»?
— Если не брать во внимание турнирное положение, то дела обстоят очень даже неплохо. Команда хорошая. Коллектив, включая тренерский штаб, отличный. Мне здесь комфортно.

— Долго ли решались на переход в клуб из Казахстана?
— На самом деле я хотел попробовать свои силы в Европе. Но в итоге абсолютно не жалею о том, что сейчас я в Казахстане.

— Как на вас вышел в 2020-м «Каспий» и чем привлекла эта команда?
— Еще зимой у этого клуба были большие амбиции по росту: были приглашены хорошие футболисты, а главное очень квалифицированный тренер Срджан Благоевич. Поэтому я и решился на переход в «Каспий». К сожалению, пандемия внесла свои коррективы и клубу пришлось расстаться с рядом футболистов. Но, несмотря на это, как бы это, может, и не звучало смешно, «Каспий», по моему мнению, и сейчас показывает самый интересный футбол.

— Как из «Каспия» оказались в «Окжетпесе»?
— Как я уже сказал, из-за проблем клубу пришлось расставаться с игроками дабы разгрузить зарплатную ведомость. Ну, а со мной уже на то время контактировали люди из «Окжетпеса». Особой дилеммы не возникло при переходе.

— В чемпионате Казахстана играет много украинцев и сербов. Это не повлияло на ваш выбор?
— Нет, я совсем не смотрел на этот аспект при выборе клуба и чемпионата.

— Ваш отец Роман Бондаренко играл в 1998-м году за сборную Туркменистана. Перед переходом в клуб из Средней Азии советовались с отцом?
— Советовался, но не потому что он играл когда-то за Туркменистан (смеется). Мы просто общие моменты обговорили, да и все.

— В 9-м туре Премьер-лиги Казахстана вы забили мяч в ворота «Каспия». Приятно было забить в ворота бывшей команды?
— Приятно забивать, думаю, любому футболисту. Но забивать в ворота бывшей команды, да и вообще играть против нее, если честно, приятного в этом мало.

— «Окжетпес» сейчас идет 11-м. Какие задачи у вас на сезон?
— Задача забраться в турнирной таблице повыше, потому что, очевидно, что мы занимаем не свою позицию в чемпионате.

— Как работается с тренером Андреем Карповичем?
— Андрей Владимирович имеет отличную коммуникацию с игроками. Это делает работу с ним комфортной и легкой.

— Что за город Актау, где базируется «Каспий»?
— Актау — город своеобразный. Развивается он стремительно и что добавляет бонусов, то это море. Оно изумительное. Но меня очень сильно угнетало отсутствие зелени на улице.

— Как вам город Кокшетау, из которого «Окжетпес»? Что в нем нравится?
— Я успел провести в нем всего неделю. Ничего не могу сказать. Все команды Премьер-лиги Казахстана сейчас находятся в Алмате и матчи чемпионата проходят здесь.

О Сербии

— Вы с командой «Раднички» (Ниш) стали серебряным призером чемпионата Сербии в сезоне 2018/2019. Как оцените этот период?
— С уверенностью могу сказать, что это был лучший год моей футбольной жизни. Но, наверное, не успел я им насладиться в полной мере. Команда по подбору футболистов была сумасшедшая. И не удивительно, что мы тогда в турнирной таблице обошли «Партизан». В очных встречах мы были сильнее этой команды из Белграда.

— А почему не успели насладиться этим периодом в полной мере?
— Потому что очень быстро прошел год, и все были в постоянном напряжении. Настрой был такой, что в каждой игре ни в коем случае нельзя было терять очки. На нервах все было в общем. Ну и клуб, к сожалению, никак не вознаграждал за результаты

— С «Црвеной Звездой» за чемпионство было сложно бороться?
— Я всегда шучу, что в Сербии чемпиона выбирают раз в 4 года на голосовании за президента страны. За кого болеет президент - тот и чемпион (смеется). Это я, конечно, не серьезно, шучу так.

— Почему ушли из «Раднички»?
— Было множество причин, о которых я не очень хочу говорить.

— Как вам в целом чемпионат Сербии? Интересная лига?
— Более чем. На каждом участке турнирной таблицы всегда есть какая-то интрига. До последнего тура точно не ясно, кто какое место займет. Непонятно, кто вылетит, а кто будет представлять Сербию в еврокубках. Пожалуй, расстраивает только то, что последние пару лет отсутствует интрига в борьбе за чемпионство. Все-таки «Црвена Звезда» слишком легко проходит чемпионат. И проблемы у них возникают только в очных встречах с «Партизаном».

— Расскажите о сербских фанах?
— Я бы сказал, что истории о сербских фанатах приукрашены. Да, конечно, фанаты «Партизана» и «Црвены Звезды» своеобразные, так скажем. Лучше не попадать к ним в немилость (смеется), но в остальном сербы - такие же фанаты, как и везде.

— Играть на выезде против «Партизана» и «Црвены Звезды» это что-то невероятнее в плане эмоций? Фанаты «Раднички» тоже хороши в плане поддержки?
— Фанаты «Раднички» не любят нынешнего президента клуба, поэтому их поддержка не особо горяча. А столичные - да. Шоу устроить любят. На стадионе «Црвены Звезды», правда, далековато трибуны от поля, поэтому немного полегче это шоу воспринимается (смеется). Был бы у них стадион без дорожек, то мало, кому понравилось бы там играть против «Звезды».

— До «Раднички» вы играли за «Металац». Как попали в эту команду и оцените тот период?
— Я играл в Первой лиге Украины за краматорский «Авангард». Я тогда думал о том, что надо ехать и пробовать свои силы заграницей. Агент предложил вариант поехать на просмотр в «Металац». Вот и поехал. Это был период непростой, но для меня очень важный, потому что я сформировался как футболист именно там.

— Сербский язык подучили за это время?
— Да, где-то месяца за четыре выучил.


ФК Окжетпес. Тарас Бондаренко

В общем

— Можете сравнить Первую лигу Украины и высшие лиги Сербии и Казахстана?
— Будет, наверное, некорректно их сравнивать, потому что играл я в этих чемпионатах, будучи слишком на разном уровне своего личного мастерства.

— Вы после Первой лиги Украины, считай, сразу же стали игроком основы серебряного призера Сербии. Как это получилось?
— Не сразу. Два года играл за «Металац». Да и потом в «Радничках» у меня не особо было место в составе. Но тренер Ненад Лалатович дал мне шанс проявить себя в опорной зоне, и я им воспользовался. За что ему я благодарен.

— Получается, вы играли за «Раднички» опорного полузащитника? А в Казахстане как?
— Да, за «Раднички» я выступал на позиции опорного полузащитника. А в Казахстане выступаю на позиции защитника.

— Ненад Лалатович какой человек? Говорили ли с ним о «Шахтере»?
— Он позитивный эмоциональный мужик. Любил поговорить о прошлых своих заслугах (смеется), о «Шахтере» в том числе.

— После успеха с «Раднички» поступали предложения из Украины и других стран, кроме Казахстана?
— Были лишь разговоры. Предложение конкретное было одно, и я его принял.

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Дмитрий Котков, Sport.ua

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