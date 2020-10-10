ЦИТАИШВИЛИ: «Мое падение? Это часть футбола, хитрости всякие»

Полузащитник сборной Украины U-21 считает: VAR не было, так что пенальти

  • 10.10.2020 05:51
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ЦИТАИШВИЛИ: «Мое падение? Это часть футбола, хитрости всякие»
© УАФ. Георгий Цитаишвили

Полузащитник сборной Украины U-21 Георгий Цитаишвили прокомментировал победу над Румынией U-21 (1:0) в матче отбора на Евро-2021 U-21:

«Мое падение? Это часть футбола, хитрости всякие. Я для команды старался и хотел, чтобы выиграли. Упал – поставили. VAR не было, так что пенальти. Коронавирус? Мы профессионалы. Мы делаем то, что нам говорят. Это не мешает нам играть. Главное – чтобы все здоровы были.

Мотивация? Мы выступаем за сборную Украины, и мы должны хорошо представлять страну. Так что мотивация есть. Просто так получилось, что команда не сразу воспринимала новый футбол. Потому что Украина никогда не играла так в пас, в современный футбол. Сейчас немного поздно, но мы понимаем друг друга уже.

Когда заработал пенальти, подошел к Булеце и сказал, чтобы он бил. Я не хотел бить, потому что был уставшим – можно и не забить. Я отдал, потому что был уверен в нем на 100%».

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Источник — Динамомания

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