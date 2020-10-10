Голы одноклубников Малиновского. Колумбия разгромила Венесуэлу в отборе ЧМ

Сборная Колумбии разгромила Венесуэлу (3:0) в поединке 1-го тура квалификации чемпионата мира 2022.
Все три гола были забиты в первом тайме. Счет открыл Дуван Сапата, а затем дубль оформил Луис Муриэль. Оба игрока выступают за итальянскую «Аталанту», команду украинского хавбека Руслана Малиновского.
Квалификация ЧМ-2022
Южная Америка. 1-й тур
Колумбия – Венесуэла – 3:0
Голы: Сапата, 16, Муриэль, 26, 45+3.
Турнирная таблица квалификации ЧМ-2022
События матча
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Колумбия).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Колумбия).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Колумбия).
|9'
|Дарвин Мачис (Венесуэла) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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