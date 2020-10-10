Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Диванные эксперты! Другой сборной Украины у вас нет»

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий считает, что сборная Украины приобрела колоссальный опыт после разгромного поражения от Франции (1:7):
«У нас такой менталитет. Когда футбол подкреплялся результатом, все было шикарно, ребят на руках носили. Стоит только проиграть в последних матчах – начинают травить. Я не буду ребят критиковать. Я понимаю, как эти поражения переносятся. Они все понимают. Счет неприятный, катастрофы делать не нужно.
Это наша сборная. Они лучшие из лучших. Нужна поддержка как от фанов, так и от экспертов. Есть также диванные эксперты. Сборной другой у нас нет. Нужно верить и всегда поддерживать. Зная коллектив Андрея Николаевича, все неудачи пройдем и на Евро будет лучший результат.
Давайте посмотрим, какие игроки играли в сборной Франции, а какие у нас. Некоторые наши ребята видели их только по телевизору. Мбаппе, Гризманн, Варан, Н'Зонзи. Как ни крути, класс дал о себе знать, поэтому такой счет. Но это безумный опыт, особенно для дебютантов. Они увидят, к чему нужно двигаться. Все в их руках. Нужно проглотить эту неприятную пилюлю и двигаться дальше».
Источник — Футбол 1/2/3
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Якщо порівняти гру Динамо в 90-х та Реал та Баварії - то ми десь були поруч. Зараз - у нас прірва.
Те саме відбувається на рівні збірних - зараз прірва з топовими збірними.
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Тобто футбольні експерти банально не дають результатів.... вже десь 20 років у порівнянні з топовими збірними. Рівень збірної десь бовтається в болоті, які і клубів, які влітають першому ліпшому топовому клубу. Так є аспект грошей на рівні клубів. Але не в збірних.
-
Якщо порівняти гру Динамо в 90-х та Реал та Баварії - то ми десь були поруч. Зараз - у нас прірва.
Те саме відбувається на рівні збірних - зараз прірва з топовими збірними.
-
Тобто футбольні експерти банально не дають результатів.... вже десь 20 років у порівнянні з топовими збірними. Рівень збірної десь бовтається в болоті, які і клубів, які влітають першому ліпшому топовому клубу. Так є аспект грошей на рівні клубів. Але не в збірних.
Твоя башка понимает, что команда осталась без 13-ти футболистов и играла против чемпионов мира, да ещё на их поле? Сразу пять дебютантов вышли на поле. Какой мог был быть результат, если там ни сыгранности, ни класса по сравнению, повторюсь, по сравнению с чемпионами мира?
Сука, сидите на диванах с бутылочками пива, а тут на - такое расстройство. Надо же, трагедия.
-
Малиновський, Зінченко, Ярмоленко, Лунін - все-таки гравці ротації. І все більше нікого немає.
-
Чим же займаються усі футбольні експерти в Україні, що їх вихованці банально некорентноздатні на серйозному топовому європейському рівні?
-
Якщо порівняти гру Динамо в 90-х та Реал та Баварії - то ми десь були поруч. Зараз - у нас прірва.
Те саме відбувається на рівні збірних - зараз прірва з топовими збірними.
-
Тобто футбольні експерти банально не дають результатів.... вже десь 20 років у порівнянні з топовими збірними. Рівень збірної десь бовтається в болоті, які і клубів, які влітають першому ліпшому топовому клубу. Так є аспект грошей на рівні клубів. Але не в збірних.
-
Якщо порівняти гру Динамо в 90-х та Реал та Баварії - то ми десь були поруч. Зараз - у нас прірва.
Те саме відбувається на рівні збірних - зараз прірва з топовими збірними.
-
Тобто футбольні експерти банально не дають результатів.... вже десь 20 років у порівнянні з топовими збірними. Рівень збірної десь бовтається в болоті, які і клубів, які влітають першому ліпшому топовому клубу. Так є аспект грошей на рівні клубів. Але не в збірних.
-
Якщо порівняти гру Динамо в 90-х та Реал та Баварії - то ми десь були поруч. Зараз - у нас прірва.
Те саме відбувається на рівні збірних - зараз прірва з топовими збірними.
-
Тобто футбольні експерти банально не дають результатів.... вже десь 20 років у порівнянні з топовими збірними. Рівень збірної десь бовтається в болоті, які і клубів, які влітають першому ліпшому топовому клубу. Так є аспект грошей на рівні клубів. Але не в збірних.
Твоя башка понимает, что команда осталась без 13-ти футболистов и играла против чемпионов мира, да ещё на их поле? Сразу пять дебютантов вышли на поле. Какой мог был быть результат, если там ни сыгранности, ни класса по сравнению, повторюсь, по сравнению с чемпионами мира?
Сука, сидите на диванах с бутылочками пива, а тут на - такое расстройство. Надо же, трагедия.
-
Малиновський, Зінченко, Ярмоленко, Лунін - все-таки гравці ротації. І все більше нікого немає.
-
Чим же займаються усі футбольні експерти в Україні, що їх вихованці банально некорентноздатні на серйозному топовому європейському рівні?
-
Якщо порівняти гру Динамо в 90-х та Реал та Баварії - то ми десь були поруч. Зараз - у нас прірва.
Те саме відбувається на рівні збірних - зараз прірва з топовими збірними.
-
Тобто футбольні експерти банально не дають результатів.... вже десь 20 років у порівнянні з топовими збірними. Рівень збірної десь бовтається в болоті, які і клубів, які влітають першому ліпшому топовому клубу. Так є аспект грошей на рівні клубів. Але не в збірних.
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