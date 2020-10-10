Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Диванные эксперты! Другой сборной Украины у вас нет»

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий считает, что сборная Украины приобрела колоссальный опыт после разгромного поражения от Франции (1:7):

«У нас такой менталитет. Когда футбол подкреплялся результатом, все было шикарно, ребят на руках носили. Стоит только проиграть в последних матчах – начинают травить. Я не буду ребят критиковать. Я понимаю, как эти поражения переносятся. Они все понимают. Счет неприятный, катастрофы делать не нужно.

Это наша сборная. Они лучшие из лучших. Нужна поддержка как от фанов, так и от экспертов. Есть также диванные эксперты. Сборной другой у нас нет. Нужно верить и всегда поддерживать. Зная коллектив Андрея Николаевича, все неудачи пройдем и на Евро будет лучший результат.

Давайте посмотрим, какие игроки играли в сборной Франции, а какие у нас. Некоторые наши ребята видели их только по телевизору. Мбаппе, Гризманн, Варан, Н'Зонзи. Как ни крути, класс дал о себе знать, поэтому такой счет. Но это безумный опыт, особенно для дебютантов. Они увидят, к чему нужно двигаться. Все в их руках. Нужно проглотить эту неприятную пилюлю и двигаться дальше».