1:7 – не повод для паники, но важный маркер для тактического маневрирования

Иногда такое случается. До позднего вечера вчерашнего дня наиболее крупными поражениями в истории сборной Украины были четыре «баранки» со счетом 0:4 каждая – от хорватов, чехов и дважды от неуемных испанцев. Увы, накануне «сине-желтые» переписали грустный рекорд, причем перекрыв его с лихвой… Впрочем, чрезмерно посыпать голову пеплом все же не стоит. Если кому-то от этого станет легче, то можно вспомнить, как Бразилия проиграла Германии со счетом 1:7 в полуфинале домашнего для себя чемпионата мира-2014, а меньше недели назад чемпион Англии «Ливерпуль» сенсационно пропустил семь мячей от едва не вылетевшей по итогам минувшего сезона «Астон Виллы» (2:7).

Объективных причин, говорящих не в пользу команды Шевченко вечером в среду было слишком много. Главная – это, конечно же, коронавирусный кризис, начавшийся с отсутствия в составе «сине-желтых» представителей «Шахтера», и продолжившийся позитивными тестами уже в самой Франции у Лунина и Панькива. Не от хорошей жизни тренерскому штабу пришлось включать в заявку на игру 45-летнего Александра Шовковского, который вынужденно выполнял функции дублера единственного оставшегося здоровым кипера национальной команды Георгия Бущана.

Кроме того, в сборной Украины, которую Шевченко и его ассистенты столь старательно выстраивали буквально по «кирпичикам» несколько последних лет, в одночасье полетели в тартарары все игровые связки и большая часть тактических наработок. Защита «сине-желтых» и вовсе предстала в абсолютно экспериментальном сочетании, где при нормальной ситуации на место в основе претендовать мог разве что Виталий Миколенко.



УАФ. Дебютанты сборной Украины Илья Забарный и Ефим Конопля против Антонио Марсьяля

Экстренные довызовы в сборную Конопли, Забарного и Зубкова, которые во Франции сумели провести свои дебютные поединки за сборную Украины, не могли стать панацеей в сложившейся ситуации по ряду причин. Прежде всего, эти футболисты объективно не сильнее тех, кого они были призваны подменить, но немаловажным фактором является и само обстоятельство их появления в команде. Одно дело, когда речь идет о плановом вердикте тренерского штаба – тогда игроку все понятно: за его работой следили и решение о вызове было абсолютно взвешенным. Совсем другой коленкор – срочный факс из УАФ, когда в главную команду страны ты едешь, скорее, в роли кого-то из двух главных героев мультипликационного фильма «Чип и Дейл».

Но обращать внимание больше хотелось бы на иной фактор. Даже оказавшись в столь сложных обстоятельствах, тренерский штаб сборной Украины решил кардинально не менять принципы игры, которые исповедовал до этого долгое время. Казалось бы, что предыдущее поражение от Испании (0:4) вкупе с нынешними проблемами должны буквально заставить Шевченко сыграть более прагматично, но на самом деле во Франции мы вновь увидели сборную Украины, отчаянно пытавшуюся сыграть с соперником едва ли не на равных с акцентом на владение мячом и выход из обороны в атаку посредством коротких или средних передач (доля лонгболов у «сине-желтых» составила всего-навсего 7%).

Показалось, что чемпионы мира, осознавшие всю амбициозность игровой задачи соперника еще в самом начале поединка, с огромным удовлетворением восприняли подвернувшийся им шанс поиграть в яркий и динамичный футбол. Франции не требовалось биться головой о защитные редуты украинцев, ведь те не продемонстрировали серьезного прессинга (индекс PPDA у гостей составил 22,2) и хорошей организации в игре на оборону. Даже фолить футболисты «сине-желтых» старались как можно реже (всего у Украины 10 нарушений правил, у Франции – 7), чтобы не только не позволять сопернику зарабатывать опасные стандарты, но и поменьше сбивать темп игры. А это, собственно, и есть привычные уловки, которыми пользуются менее мастеровитые команды в матчах против признанных грандов.

Абсолютно несыгранная сборная Украины до последнего старалась не уступать в игровой инициативе оппоненту. Во владении мячом статистика оказалась практически равной (54% - у Франции, 46% - у Украины), да и по ударам в створ (12:3) преимущество французов не выглядит столь ошеломительным, как счет на табло, но это именно тот случай, когда цифры абсолютно нерепрезентативны.

С одной стороны, желание Шевченко и его помощников опробовать резервистов в той концепции, которую сборная наигрывает уже несколько лет, вполне объяснимо. Прежде всего, игра с полной самоотдачей на оборону и без мяча является очень энергозатратной, а на горизонте у «сине-желтых» еще два топ-оппонента в лице Германии и Испании. Вернутся ли к тому моменту в команду сборники из «Шахтера» - большой вопрос, а потому максимально поберечь имеющиеся в наличии кадры тренерам «сине-желтых» резонно хотелось.

Кроме того, есть предположение, что Шевченко принципиально не собирается возвращаться к тому, что Украина демонстрировала до него, при Михаиле Фоменко. Максимально осторожный и консервативный стиль игры от обороны – это не то, ради чего Шевченко пошел бы на перемены, даже с надеждой на результат. Поэтому ждать вчера во Франции от «сине-желтых» чего-то иного было бы невероятно наивно, равно как и рассчитывать в сложившейся ситуации на положительный результат…

Другое дело, что построить игру «от печки» фактически с новым набором футболистов Шевченко и его опытным итальянским ассистентам удалось бы куда быстрее, чем внушить игрокам базовые принципы ведения игры через пас и выходы в атаку при помощи тех или иных вариаций. Да, возможно, такая «проба пера» была бы одноматчевой, а после возвращения полпредов «Шахтера» и травмированного Зинченко, «сине-желтые» смогли бы вернуться к прежним наработкам, но есть стойкое ощущение, что прагматичный футбол в среду не завершился бы для Украины столь неприятным погромом.

Именно в этой связи послематчевые слова Шевченко о стечении обстоятельств вызывают куда большее разочарование, чем непосредственно сам счет на табло. В конце концов, 1:7 – это всего лишь цифры, да еще и в рамках товарищеского матча. А вот взгляд тренера на ситуацию в целом говорит о том, что он не видит острой необходимости кардинально что-то менять. И здесь речь не идет об отставке (столь поспешные решения никогда не доводили до добра), а, скорее, о необходимости продумать еще как минимум одну концептуальную модель игры, которую наша национальная сборная могла бы применять в битвах против таких грандов, как Франция. Ведь ранее все мы увидели, что даже на два матча на столь высоком уровне при насыщенном графике сборной Украины не хватает.

Да, при Шевченко национальная команда однозначно прогрессирует и движется вперед. Не зря сейчас «сине-желтые» находятся на достаточно высокой 24-й позиции в рейтинге ФИФА, но на будущее для качественного рывка вверх этой команде нужно научиться быть более разноплановой и вариативной. Не нужно упрямо пытаться делать то, что в какой-то момент перестало получаться. Нужно научиться мгновенно перестраиваться, и пробовать добиваться своего при помощи иных козырей. Это именно то пространство для прогресса, на которое явственно указало вчерашнее поражение.

Возможно, даже хорошо, что счет оказался таким крупным: кого-то из футболистов это несколько спустит с небес на землю, другим – придаст новую мотивацию и стремление в ближайшем будущем доказать случайность произошедшего, а тренерскому штабу еще раз подбросит «червячка» для размышлений о необходимости поисков пресловутой тактической гибкости. Ничего не поделаешь, ведь таковы наши реалии: против одних соперников – играть с позиции силы, а вот против заведомо более сильных оппонентов – пытаться добывать результат за счет строгой организации, контрпрессинга и максимально быстрых переходов из обороны в атаку. В конце концов, именно так мы и обыгрывали действующего чемпиона континента Португалию, когда не имели перевеса во владении мячом (40% на 60%), но оказались эффективнее в завершающей стадии атак…