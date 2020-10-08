Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в истории

Сборная Украины разгромно проиграла национальной команде Франции (1:7) в выездном товарищеском поединке.

Это поражение стало для сборной Украины самым крупным за всю историю команды. Ранее «сине-желтые» четырежды уступали соперникам со счетом 0:4.

25-е марта 1995-го года. Квалификация на Евро-1996. Хорватия — Украина – 4:0.

14-е июня 2006-го года. Чемпионат мира-2006. Испания — Украина — 4:0.

6-е сентября 2011-го года. Товарищеский матч. Чехия — Украина — 4:0.

6-е сентября 2020-го года. Лига наций. Испания — Украина — 4:0.

Стоит отметить, что все пять крупнейших поражений в своей истории сборная Украины потерпела в выездных матчах.