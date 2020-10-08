Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в истории

Украинская национальная команда проиграла Франции в товарищеском матче со счетом 1:7

  • 08.10.2020 02:13
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  • 1 комментарий
Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в истории
© УАФ

Сборная Украины разгромно проиграла национальной команде Франции (1:7) в выездном товарищеском поединке.

Это поражение стало для сборной Украины самым крупным за всю историю команды. Ранее «сине-желтые» четырежды уступали соперникам со счетом 0:4.

25-е марта 1995-го года. Квалификация на Евро-1996. Хорватия — Украина – 4:0.
14-е июня 2006-го года. Чемпионат мира-2006. Испания — Украина — 4:0.
6-е сентября 2011-го года. Товарищеский матч. Чехия — Украина — 4:0.
6-е сентября 2020-го года. Лига наций. Испания — Украина — 4:0.

Стоит отметить, что все пять крупнейших поражений в своей истории сборная Украины потерпела в выездных матчах.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    jekafunny.
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      jekafunny., 08.10.2020 02:31
    -1
    Мда ....что значит играть без игроков Шахтёра,только позориться,
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